|MCN Coin (Кыргызстан): "Собрали $2,5 млн, деньги вернуть не можем, просим прощения у кыргызстанцев"
15:55 08.02.2025
MCN Coin не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в КР – Госфиннадзор
https://economist.kg/
by Илона Ахматова
6 фев. 2025
MCN Coin не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в КР – Госфиннадзор
Госфиннадзор сообщил о том, что виртуальный актив MCN Coin не прошел государственную регистрацию и не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в Кыргызстане.
По данным ведомства, с марта 2024 года ОсОО "Бирик Туран" неоднократно обращалось в Госфиннадзор для регистрации выпуска MCN Coin на сумму 12 млн сомов. В регистрации было отказано по причине несоответствия требованиям законодательства КР.
"MCN Coin не зарегистрирован в Едином государственном реестре эмиссий виртуальных активов, отсутствует в листинге лицензированных криптобирж Кыргызстана и не имеет разрешения на проведение лотерей или иных стимулирующих мероприятий", – подчеркнули в ведомстве.
Госфиннадзор предупреждает граждан о рисках вложения в данный актив, так как его правовой статус не определен, а обещания высокой доходности не имеют подтвержденной экономической основы.
Госфиннадзор предпринял ряд мер в отношении MCN Coin:
28 октября 2024 года ведомство направило обращение в МВД КР с просьбой провести правовую оценку MCN Coin.
11 ноября МВД зарегистрировало данный факт и начало доследственную проверку.
9 декабря Госфиннадзор направил в МВД разъяснения о законодательных нормах в сфере виртуальных активов.
23 декабря МВД запросило у Госфиннадзора пояснения относительно законности стимулирующей лотереи, связанной с MCN Coin.
26 декабря Госфиннадзор подтвердил отсутствие разрешений на проведение лотереи и обратился в правоохранительные органы с запросом о принятии мер в отношении организаторов.
15 января 2025 года МВД уведомило Госфиннадзор, что расследование продолжается.
20 января Госфиннадзор передал в ГКНБ КР всю имеющуюся информацию по MCN Coin для дальнейшей правовой оценки.
Ведомство напоминает, что перед вложением в любые финансовые инструменты гражданам следует проверять их юридическую легитимность. Если виртуальный актив не зарегистрирован и не находится в официальных списках, его приобретение может привести к финансовым потерям. Рекомендуется проявлять осторожность и не доверять обещаниям о быстром и легком заработке без прозрачного регулирования и официального статуса.
MCN Coin не сможет вернуть деньги обманутым вкладчикам - организатор
https://www.akchabar.kg/
07.02.2025
Организатор MCN Coin признался в мошенничестве и публично извинился перед гражданами Кыргызстана. Исрадин Субанбеков, один из создателей проекта, заявил, что MCN Coin изначально не имел стабильного блокчейна, а его деятельность была незаконной.
Субанбеков рассказал, что до участия в проекте у него не было постоянной работы - он занимался перепродажей товаров на рынке. В MCN Coin он проработал полтора года, признав, что проект не имел собственного блокчейна и с трудом был интегрирован в одну из бирж. По его словам, команда использовала блокчейн Binance и действовала исключительно в своих интересах.
Организатор признался, что заработал на проекте около $2.5 млн, купив себе элитное жилье и автомобиль Lexus 570. Он отметил, что деятельность MCN Coin охватывала все семь областей Кыргызстана, но была незаконной, так как Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Финнадзор) пять раз отказывала в регистрации проекта.
Субанбеков заявил, что команда не сможет вернуть деньги вкладчиков, так как все промоакции и реклама проекта были организованы незаконно и основывались на обмане.
"Это все было аферой. Я прошу прощения у всего народа Кыргызстана", - сказал он.
Напомним, что 5 февраля сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана задержали несколько человек, причастных к деятельности MCN Coin. Один из подозреваемых был арестован при попытке вылететь в Дубай. По предварительным данным, жертвами мошеннической схемы стали сотни людей, вложивших значительные суммы в криптовалютный проект.
Расследование продолжается, а власти призывают пострадавших обращаться в правоохранительные органы для подачи заявлений.
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"Собрали $2,5 млн, деньги вернуть не можем". Один из основателей MCN Coin Исрадин Субанбеков сделал заявления после задержания ГКНБ.
В эфире НТРК он утверждает, что "криптовалюту" создали три человека, а советы им давал экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков.
На кадрах Субанбеков также признается, что они работали незаконно для личного обогащения.
"До этого у меня не было стабильной работы, занимался перепродажей разных товаров. За полтора года я купил Lexus 570, элитную квартиру. Всего мы получили около $2,5 млн. Сейчас мы не можем вернуть деньги народа. Все это было обманом, прошу прощения у кыргызстанцев", - говорит он.
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Двое основателей скандальной "криптовалюты" MCN Coin взяты под стражу до 5 апреля
Их обвиняют в создании финансовой пирамиды по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на 5-8 лет с конфискацией имущества.
Ранее один из задержанных Исрадин Субанбеков заявил, что MCN Coin создали три человека, а советы им давал экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков.
Он также рассказал, что за полтора года купил себе Lexus 570 и элитную квартиру. По словам Субанбекова, всего они получили около $2,5 млн. Мужчина признал, что вернуть деньги они не могут и попросил прощения у кыргызстанцев.