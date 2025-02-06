 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.02.2025
22:41  США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС - ЮАР
16:59  Украинские недра для Запада, или Киев пытается продать шкуру неубитого медведя, - Дмитрий Шевченко
16:06  В Узбекистане демонстративно уничтожили большие партии поддельного алкоголя (видео)
15:59  Каир (Cairo) – столица Египта, административный центр мухафазы Каир, - Павел Густерин
15:55  MCN Coin (Кыргызстан): "Собрали $2,5 млн, деньги вернуть не можем, просим прощения у кыргызстанцев"
01:14  В Иране и Иордании обнаружены четыре перевода Корана на староузбекский (чагатайский) язык
01:06  Идею единого туристического бренда ЦА поддержали в Кыргызстане на презентации проекта Kazakhstan: Born Bold

01:03  Вступая в войну на Дальнем Востоке, СССР решал важные геополитические задачи, - Анатолий Кошкин
00:42  Bloomberg: угроза новых санкций не заставит Путина пойти на попятную на Украине
00:05  Дзержинск наш и новый плацдарм русской армии в Харьковской области
Пятница, 07.02.2025
23:39  Почему Азербайджан позволяет себе выпады в адрес России, - Геворг Мирзаян
19:10  Президент Кыргызстана прислал из Харбина видео с церемонии открытия IX Зимних Азиатских игр 2025
16:14  Что случится, если на выборах президента в Абхазии победит Турция?
14:44  В Узбекистане заговорили о законе об "иноагентах"
14:42  Кыргызстан. Аскар Салымбеков отметил 70-летие. Ему присвоено звание "Эмгек Баатыры"
14:31  Управление мусульман Узбекистана одобрило Концепцию государственной политики в религиозной сфере
14:23  "Видео снято не в Кыргызстане". Минобразования прокомментировало видео с целующимися школьниками
14:21  Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе
14:19  Медийный переворот: как USAID и элита Узбекистана играли в опасную игру
14:17  Центральная Азия: как развивается "зеленая" энергетика в регионе?
14:12  Президент Кыргызстана в Харбине провел переговоры с Султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом
14:08  Археологи Минкультуры Афганистана передали в Национальный музей десятки исторических артефактов
14:03  В Казахстане подвели итоги госаудита эффективности политики цифрового развития
13:59  В Узбекистане планируется запуск разведения креветок с партнерами из Малайзии
13:38  Суд в Кыргызстане приговорил к 8 годам экс-главу Минприроды Динару Кутманову и ее сына Кемеля
13:22  Специально для RT: Лучшая маскировка - полная открытость. Сегодня традиционные форматы переговоров по Украине неприемлемы
13:15  Президент Узбекистана критически рассмотрел планы в химической промышленности
13:08  Сборная Туркменистана по хоккею на льду разгромила команду Макао со счетом 26:0 на зимних Азиатских играх в Харбине
13:06  Тема миграции из Центральной Азии в Россию останется актуальной надолго
13:03  Принц Рахим Аль-Хусейни Ага-Хан V назван 50-м наследным имамом мусульман-исмаилитов шиитов
12:56  Узбекистан в этом водохозяйственном году направит в Казахстан 16 млрд кубов воды: на 1 млрд больше, чем в прошлом году
12:52  В Таджикистане бывший глава МИДа Хамрохон Зарифи осужден за попытку госпереворота
12:44  Слухи о смене власти в Афганистане: Интрига США, "проигрыш Китая" и серьезные риски для Узбекистана
12:38  Президент Таджикистана выразил соболезнования Имамату исмаилитов в связи с кончиной Принца Ага Хана IV
02:38  Андрей Грозин: Трамп бьет по Ирану, но целится в Китай, пока Россия разбирается с Украиной
02:19  Петр Толстой призвал расследовать работу ВОЗ на территории России
01:55  Китайская компания построит в Кыргызстане завод по производству удобрений
01:45  ВС РФ отразили попытку наступа ВСУ в районе Суджи и Малой Локни
01:43  С участием ЕС, но без РФ: в Душанбе состоялась встреча спецпосланников по Афганистану
01:27  Reuters: Трамп распустил целевую группу по борьбе с российскими олигархами
01:21  Родители не хотят отдавать детей в классы с кыргызским языком обучения, - Минобразования
01:14  Кэндис Оуэнс: "Попахивает инцестом". Опубликована вторая часть расследования о том, кто такая Брижит Макрон
01:03  Таджикистан сократил выпуск цемента из-за роста его производства в Узбекистане
00:55  У Трампа есть план и он его придерживается, - Александр Дугин
00:45  Швейцария вернет Узбекистану еще $182 млн активов дочери первого президента Гульнары Каримовой
00:36  Афганистан без взрывов и без радостей: что происходит в стране сегодня
00:05  "Дональд Алоизович". Опасен ли Трамп для России? - Владислав Шурыгин
Четверг, 06.02.2025
23:47  Еще одно "Змеиное гнездо". Под ширмой "пандемии ковида" орудовала мошенническая группа, - Валентин Катасонов
23:43  Трамп переписал на себя борьбу за традиционные ценности
18:45  Глубоко сожалеем! Для независимой оценки парламентских выборов БДИПЧ ОБСЕ собиралось прислать в Таджикистан 170 наблюдателей
18:33  Кыргызстан. Курсантбек Омурбеков назначен гендиректором ОАО "Электрические станции"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
MCN Coin (Кыргызстан): "Собрали $2,5 млн, деньги вернуть не можем, просим прощения у кыргызстанцев"
15:55 08.02.2025

MCN Coin не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в КР – Госфиннадзор

https://economist.kg/
by Илона Ахматова
6 фев. 2025

MCN Coin не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в КР – Госфиннадзор

Госфиннадзор сообщил о том, что виртуальный актив MCN Coin не прошел государственную регистрацию и не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в Кыргызстане.

По данным ведомства, с марта 2024 года ОсОО "Бирик Туран" неоднократно обращалось в Госфиннадзор для регистрации выпуска MCN Coin на сумму 12 млн сомов. В регистрации было отказано по причине несоответствия требованиям законодательства КР.

"MCN Coin не зарегистрирован в Едином государственном реестре эмиссий виртуальных активов, отсутствует в листинге лицензированных криптобирж Кыргызстана и не имеет разрешения на проведение лотерей или иных стимулирующих мероприятий", – подчеркнули в ведомстве.

Госфиннадзор предупреждает граждан о рисках вложения в данный актив, так как его правовой статус не определен, а обещания высокой доходности не имеют подтвержденной экономической основы.

Госфиннадзор предпринял ряд мер в отношении MCN Coin:

28 октября 2024 года ведомство направило обращение в МВД КР с просьбой провести правовую оценку MCN Coin.
11 ноября МВД зарегистрировало данный факт и начало доследственную проверку.
9 декабря Госфиннадзор направил в МВД разъяснения о законодательных нормах в сфере виртуальных активов.
23 декабря МВД запросило у Госфиннадзора пояснения относительно законности стимулирующей лотереи, связанной с MCN Coin.
26 декабря Госфиннадзор подтвердил отсутствие разрешений на проведение лотереи и обратился в правоохранительные органы с запросом о принятии мер в отношении организаторов.
15 января 2025 года МВД уведомило Госфиннадзор, что расследование продолжается.
20 января Госфиннадзор передал в ГКНБ КР всю имеющуюся информацию по MCN Coin для дальнейшей правовой оценки.

Ведомство напоминает, что перед вложением в любые финансовые инструменты гражданам следует проверять их юридическую легитимность. Если виртуальный актив не зарегистрирован и не находится в официальных списках, его приобретение может привести к финансовым потерям. Рекомендуется проявлять осторожность и не доверять обещаниям о быстром и легком заработке без прозрачного регулирования и официального статуса.



MCN Coin не сможет вернуть деньги обманутым вкладчикам - организатор

https://www.akchabar.kg/
07.02.2025

Организатор MCN Coin признался в мошенничестве и публично извинился перед гражданами Кыргызстана. Исрадин Субанбеков, один из создателей проекта, заявил, что MCN Coin изначально не имел стабильного блокчейна, а его деятельность была незаконной.

Субанбеков рассказал, что до участия в проекте у него не было постоянной работы - он занимался перепродажей товаров на рынке. В MCN Coin он проработал полтора года, признав, что проект не имел собственного блокчейна и с трудом был интегрирован в одну из бирж. По его словам, команда использовала блокчейн Binance и действовала исключительно в своих интересах.

Организатор признался, что заработал на проекте около $2.5 млн, купив себе элитное жилье и автомобиль Lexus 570. Он отметил, что деятельность MCN Coin охватывала все семь областей Кыргызстана, но была незаконной, так как Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Финнадзор) пять раз отказывала в регистрации проекта.

Субанбеков заявил, что команда не сможет вернуть деньги вкладчиков, так как все промоакции и реклама проекта были организованы незаконно и основывались на обмане.

"Это все было аферой. Я прошу прощения у всего народа Кыргызстана", - сказал он.

Напомним, что 5 февраля сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана задержали несколько человек, причастных к деятельности MCN Coin. Один из подозреваемых был арестован при попытке вылететь в Дубай. По предварительным данным, жертвами мошеннической схемы стали сотни людей, вложивших значительные суммы в криптовалютный проект.

Расследование продолжается, а власти призывают пострадавших обращаться в правоохранительные органы для подачи заявлений.

***

"Собрали $2,5 млн, деньги вернуть не можем". Один из основателей MCN Coin Исрадин Субанбеков сделал заявления после задержания ГКНБ.

В эфире НТРК он утверждает, что "криптовалюту" создали три человека, а советы им давал экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков.

На кадрах Субанбеков также признается, что они работали незаконно для личного обогащения.

"До этого у меня не было стабильной работы, занимался перепродажей разных товаров. За полтора года я купил Lexus 570, элитную квартиру. Всего мы получили около $2,5 млн. Сейчас мы не можем вернуть деньги народа. Все это было обманом, прошу прощения у кыргызстанцев", - говорит он.

***

Двое основателей скандальной "криптовалюты" MCN Coin взяты под стражу до 5 апреля

Их обвиняют в создании финансовой пирамиды по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на 5-8 лет с конфискацией имущества.

Ранее один из задержанных Исрадин Субанбеков заявил, что MCN Coin создали три человека, а советы им давал экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков.

Он также рассказал, что за полтора года купил себе Lexus 570 и элитную квартиру. По словам Субанбекова, всего они получили около $2,5 млн. Мужчина признал, что вернуть деньги они не могут и попросил прощения у кыргызстанцев.

Источник - Sputnik Кыргызстан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739019300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Усилить прозрачность доходов и эффективность расходов: сенаторы внесли поправки в Бюджетный кодекс и вернули его в Мажилис
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики
- Олжас Бектенов провел заседание Республиканской бюджетной комиссии
- Премьер-министр Грузии в рамках официального визита в РК ознакомился с цифровыми решениями в области ж/д перевозок
- Итоги госаудита эффективности политики цифрового развития подвели в Высшей аудиторской палате РК
- Канат Бозумбаев проверил работу стратегических, электроэнергетических объектов в Шымкенте
- 2025 год обещает быть знаковым в культурной жизни Казахстана – Аида Балаева
- Главы МИД Казахстана и Грузии обсудили актуальные вопросы сотрудничества
- 16 млрд кубометров воды направит Узбекистан в Казахстан до 1 октября: на 1 млрд больше, чем в прошлом году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  