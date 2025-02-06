MCN Coin (Кыргызстан): "Собрали $2,5 млн, деньги вернуть не можем, просим прощения у кыргызстанцев"

15:55 08.02.2025

MCN Coin не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в КР – Госфиннадзор



https://economist.kg/

by Илона Ахматова

6 фев. 2025



MCN Coin не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в КР – Госфиннадзор



Госфиннадзор сообщил о том, что виртуальный актив MCN Coin не прошел государственную регистрацию и не включен в реестр разрешенных виртуальных активов в Кыргызстане.



По данным ведомства, с марта 2024 года ОсОО "Бирик Туран" неоднократно обращалось в Госфиннадзор для регистрации выпуска MCN Coin на сумму 12 млн сомов. В регистрации было отказано по причине несоответствия требованиям законодательства КР.



"MCN Coin не зарегистрирован в Едином государственном реестре эмиссий виртуальных активов, отсутствует в листинге лицензированных криптобирж Кыргызстана и не имеет разрешения на проведение лотерей или иных стимулирующих мероприятий", – подчеркнули в ведомстве.



Госфиннадзор предупреждает граждан о рисках вложения в данный актив, так как его правовой статус не определен, а обещания высокой доходности не имеют подтвержденной экономической основы.



Госфиннадзор предпринял ряд мер в отношении MCN Coin:



28 октября 2024 года ведомство направило обращение в МВД КР с просьбой провести правовую оценку MCN Coin.

11 ноября МВД зарегистрировало данный факт и начало доследственную проверку.

9 декабря Госфиннадзор направил в МВД разъяснения о законодательных нормах в сфере виртуальных активов.

23 декабря МВД запросило у Госфиннадзора пояснения относительно законности стимулирующей лотереи, связанной с MCN Coin.

26 декабря Госфиннадзор подтвердил отсутствие разрешений на проведение лотереи и обратился в правоохранительные органы с запросом о принятии мер в отношении организаторов.

15 января 2025 года МВД уведомило Госфиннадзор, что расследование продолжается.

20 января Госфиннадзор передал в ГКНБ КР всю имеющуюся информацию по MCN Coin для дальнейшей правовой оценки.



Ведомство напоминает, что перед вложением в любые финансовые инструменты гражданам следует проверять их юридическую легитимность. Если виртуальный актив не зарегистрирован и не находится в официальных списках, его приобретение может привести к финансовым потерям. Рекомендуется проявлять осторожность и не доверять обещаниям о быстром и легком заработке без прозрачного регулирования и официального статуса.



