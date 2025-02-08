В Узбекистане демонстративно уничтожили большие партии поддельного алкоголя (видео)

16:06 08.02.2025

В Кашкадарье уничтожили большие партии контрафактных сигарет, водки, лекарств на миллиард сумов. Видео



8 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Накануне в соцсетях распространился видеоролик, на кадрах которого гусеничным трактором уничтожают огромное количество бутылок поддельного алкоголя. В Бюро принудительного исполнения рассказали корреспонденту Podrobno.uz, что это было одно из показательных мероприятий по ликвидации контрафактных товаров в Кашкадарье.



По словам пресс-секретаря ведомства Фарруха Тошпулатова, они проходили в Шахрисабзе и Карши в присутствии представителей СМИ и общественности.



