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В Узбекистане демонстративно уничтожили большие партии поддельного алкоголя (видео)
16:06 08.02.2025

В Кашкадарье уничтожили большие партии контрафактных сигарет, водки, лекарств на миллиард сумов. Видео

8 февраля 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Накануне в соцсетях распространился видеоролик, на кадрах которого гусеничным трактором уничтожают огромное количество бутылок поддельного алкоголя. В Бюро принудительного исполнения рассказали корреспонденту Podrobno.uz, что это было одно из показательных мероприятий по ликвидации контрафактных товаров в Кашкадарье.

По словам пресс-секретаря ведомства Фарруха Тошпулатова, они проходили в Шахрисабзе и Карши в присутствии представителей СМИ и общественности.



Всего уничтожено было 36 наименований просроченных, фальсифицированных и контрабандных товаров общей стоимостью миллиард сумов – лекарственные средства, пиротехника, табачные изделия и парфюмерия. В частности, было уничтожено более 20 тысяч бутылок самодельного алкоголя и оборудование для их производства.

В процессе уничтожения товары измельчали и раздавливали с помощью специального оборудования, сжигали и погружали в воду. Когда они становились полностью непригодными к использованию, их утилизовали.

Напомним, что ранее сообщалось о подпольном цехе, который закрыли в Шахрисабзском районе Кашкадарьи. Там производили самодельную алкогольную продукции.

Источник - Podrobno.uz
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