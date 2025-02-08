 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинские недра для Запада, или Киев пытается продать шкуру неубитого медведя, - Дмитрий Шевченко
16:59 08.02.2025

Украинские недра для Запада, или Киев пытается продать шкуру неубитого медведя
Общая стоимость полезных ископаемых бывшей Украины оценивается в 15 триллионов долларов США

08.02.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО

Конфликт на Украине стал одним из этапов борьбы Запада за ресурсы. Борьбы не на жизнь, а на смерть, потому что западные страны давно потребляют гораздо больше товаров, чем производят и паразитируют на ресурсах, которые они всяческими методами выкачивают из других стран.

Разграбление республик бывшего СССР после его развала отложило неизбежный экономический крах, который прогнозировался на Западе в 1990-х. Советские запасы золота, редкоземельных металлов, природных ресурсов, научных технологий и квалифицированных кадров обогатили страны Запада и позволили ему избежать экономической катастрофы.

Такая же перспектива была уготована и России, которой пророчили роль сырьевого придатка, откуда выкачивали все, что можно по цене в десятки и сотни раз ниже справедливой. Вот только Москва не собиралась бесконечно отдавать свои ресурсы. Придя к власти, Президент Владимир Путин обеспечил подъем экономики и прикрутил разграбление российских ресурсов, заставив западные страны платить за них рыночную цену.

Именно поэтому Западу потребовался таран, которым можно было бы снести власть в России, подчинить и раздробить ее, чтобы заполучить все ресурсы за копейки. И таким тараном стала Украина, превратившаяся из одной из самых богатых и мирных республик СССР в нацистское государство. За деньги Запада предавшая свои обещания украинская элита тридцать с лишним лет промывала народу мозги и в итоге натравила страну на Россию.

Вот только с "перемогой" над Россией как-то не сложилось, невзирая на сотни миллиардов долларов и евро, выделенных для киевской власти. Сейчас же ЕС и США потихоньку осознают, что добраться до российских ресурсов так просто не выйдет, и отдача от вложений в Украину не особо существенная.

Да и Запад, лишившись дешевых российских энергоресурсов, поставок продукции и огромного рынка для экспорта своих товаров, оказался в экономическом кризисе и уже не чувствует себя в состоянии продолжать вбухивать еще сотни миллиардов в черную дыру украинского кризиса.

Киевская власть поняла это давно и решила привлечь Запад своими полезными ископаемыми, практически объявив распродажу украинских недр. В октябре 2024 года Зеленский обнародовал свой "план победы", одним из пунктов которого стал раздел украинских ресурсов с Западом. Тогда это подавалось как "соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала".



Последние месяцы тема украинских полезных ископаемых обсуждалась в диалоге с США довольно активно. Киев планировал подписать соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых. В декабре 2024 года в Вашингтон приехала украинская правительственная делегация, которая встречалась с американскими бизнесменами.

По сведениям The New York Times, киевская власть представила им варианты потенциальных сделок, включающих приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых напрямую или через партнерство с существующими держателями таких лицензий. Однако "остается неясным, насколько быстро и эффективно Украина сможет завершить эти сделки".

На проведенных встречах Киев предложил "на продажу" более 20 месторождений критических редкоземельных минералов, которые оцениваются в триллионы долларов. В то же время их точная экспертиза невозможна, поскольку многие из них "находятся под контролем РФ".

Удивляет степень наглости хунты Зеленского, которая предлагает на продажу то, чего у нее нет и уже никогда не будет, потому что бывшие украинские области Донбасса давно стали неотъемлемыми территориями РФ.

По оценке Forbes, общая стоимость полезных ископаемых бывшей Украины оценивается в 15 триллионов долларов США. Причем 70% месторождений находятся в Донбассе, хотя и на подконтрольных Киеву территориях есть литий, марганец, никель, титан, уран и другие минералы.

Уходящего Байдена это не особо заинтересовало, а вот бывший бизнесмен Трамп, снова ставший президентом США, совсем не прочь обменять отданные хунте Зеленского доллары на хоть что-нибудь материальное. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз так и заявил: "США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева".

Такой деловой подход новой американской администрации очень обрадовал Зеленского, потому что позволяет ему надеяться на дальнейшую поддержку со стороны США: "Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами".

Только Киев все-таки поставил условием сделки по редкоземельным минералам "достаточные" гарантии безопасности, "чтобы не допустить попадания этих ресурсов в руки России".

Вот только взять эти ресурсы не так просто, как кажется. Не говоря о том, что большая их часть недоступна для киевской власти и ее западных хозяев, существует еще и вопрос расходов времени и денег на добычу этих ценных минералов.

Как заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, для освоения этих месторождений нужны огромные вложения и десятки лет разработок. Например, литиевые руды перекрыты осадочными породами и к ним нужно добираться очень сложным способом. По его словам, "шахты строятся лет 10-15 как минимум", а многие месторождения "находятся под инфраструктурными объектами – поселками, дорогами, ЛЭП и так далее".

Если же взять месторождения, находящиеся на Западной Украине, то "золото пытались добывать в Закарпатье", но потом посчитали "огромнейшие затраты на строительство этой шахты, содержание, эксплуатацию и закрыли месторождение – овчинка выделки не стоит".

Так же считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов: "Касательно полезных ископаемых – абсолютно пустое обещание и обман. Если Трамп не знает, то тогда все грустно. Главной сокровищницей богатств постукраинского пространства является Донбасс. А он давно уже часть РФ и почти весь освобожден от киевского режима".

Тем не менее вдохновленная возможной сделкой с Вашингтоном киевская власть уже подготовила стратегию по разработке редкоземельных месторождений в западных и центральных регионах Украины. Под предлогом "экономического возрождения" и сохранения страны начата подготовка к обмену стратегических ресурсов на западные кредиты и вооружение.

Интерес к украинским ресурсам также проявил Лондон, недавно подписавший с Киевом договор о столетнем партнерстве. Если в закрытой части документа предусматривается создание военных баз на украинской территории, то раздела "содействия инвестициям", находящегося в опубликованной части договора, вполне достаточно для разработки полезных ископаемых на Украине.

Распродажа украинских недр, которой занимается хунта Зеленского, полностью противоречит как его предыдущим политическим заявлениям, так и Конституции страны.

1 декабря 2021 года в обращении к Верховной раде Зеленский пообещал ввести "экономический паспорт", согласно которому плата за использование недр "будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья".

Кроме того, в ст. 13 Конституции Украины указано: "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа".

Все это забыто и отринуто хунтой Зеленского как ненужное для сохранения своей власти и удовлетворения интересов Запада. Недра стали таким же товаром, которым киевская власть пытается обменять на деньги и оружие. Об интересах украинских детей никто уже не думает.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739023140


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