Украинские недра для Запада, или Киев пытается продать шкуру неубитого медведя, - Дмитрий Шевченко

16:59 08.02.2025

Украинские недра для Запада, или Киев пытается продать шкуру неубитого медведя

Общая стоимость полезных ископаемых бывшей Украины оценивается в 15 триллионов долларов США



08.02.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО



Конфликт на Украине стал одним из этапов борьбы Запада за ресурсы. Борьбы не на жизнь, а на смерть, потому что западные страны давно потребляют гораздо больше товаров, чем производят и паразитируют на ресурсах, которые они всяческими методами выкачивают из других стран.



Разграбление республик бывшего СССР после его развала отложило неизбежный экономический крах, который прогнозировался на Западе в 1990-х. Советские запасы золота, редкоземельных металлов, природных ресурсов, научных технологий и квалифицированных кадров обогатили страны Запада и позволили ему избежать экономической катастрофы.



Такая же перспектива была уготована и России, которой пророчили роль сырьевого придатка, откуда выкачивали все, что можно по цене в десятки и сотни раз ниже справедливой. Вот только Москва не собиралась бесконечно отдавать свои ресурсы. Придя к власти, Президент Владимир Путин обеспечил подъем экономики и прикрутил разграбление российских ресурсов, заставив западные страны платить за них рыночную цену.



Именно поэтому Западу потребовался таран, которым можно было бы снести власть в России, подчинить и раздробить ее, чтобы заполучить все ресурсы за копейки. И таким тараном стала Украина, превратившаяся из одной из самых богатых и мирных республик СССР в нацистское государство. За деньги Запада предавшая свои обещания украинская элита тридцать с лишним лет промывала народу мозги и в итоге натравила страну на Россию.



Вот только с "перемогой" над Россией как-то не сложилось, невзирая на сотни миллиардов долларов и евро, выделенных для киевской власти. Сейчас же ЕС и США потихоньку осознают, что добраться до российских ресурсов так просто не выйдет, и отдача от вложений в Украину не особо существенная.



Да и Запад, лишившись дешевых российских энергоресурсов, поставок продукции и огромного рынка для экспорта своих товаров, оказался в экономическом кризисе и уже не чувствует себя в состоянии продолжать вбухивать еще сотни миллиардов в черную дыру украинского кризиса.



Киевская власть поняла это давно и решила привлечь Запад своими полезными ископаемыми, практически объявив распродажу украинских недр. В октябре 2024 года Зеленский обнародовал свой "план победы", одним из пунктов которого стал раздел украинских ресурсов с Западом. Тогда это подавалось как "соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала".



