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Накат под Курском. Событие недели в СВО
00:02 09.02.2025

Евгений Норин

СВО

На этой неделе внимание вновь оказалось приковано к Курской области, там украинские вооруженные силы снова пытались перешли в наступление. Утром 6 февраля ВСУ атаковали из юго-восточной части выступа, целясь на Черкасскую Конопельку. Это маленькое село, примерно на 200 человек до начала боевых действий; ВС РФ освободили его 30 декабря 2024 года. Теперь противник снова атаковал непосредственно от Суджи.

Почему здесь, почему сейчас? Общая линия неприятеля на удержание курского приграничья любой ценой очевидна. Суджа не является стратегической ценностью сама по себе, а ВСУ неудобно действовать там по целому комплексу причин. В первую очередь этот район беден на дорожную сеть, и вся украинская группировка в Курской области обеспечивается буквально одним шоссе. В последние недели русские войска приблизились к нему на опасную для противника дистанцию: наши бойцы освободили, собственно, Черкасскую Конопельку и Плехово южнее. А это означает шах для трассы: ее стало возможно интенсивнее обрабатывать дронами и артиллерией. Более того, появилась перспектива уже физически ее перерезать. Причем в этом месте есть 2 возможных направления атаки: ВС РФ могут пробиваться прямо к Судже, а могут через леса и овраги южнее приступить к более широкому охвату. Стоит отметить, что наши подразделения уже форсировали реку Псел и вышли вплотную к южному пригороду Суджи – Махновке, то есть эта перспектива для ВСУ стала уже совершенно реальной. Огневой контроль над дорогой означает, что силы противника в мешке начинают задыхаться, а перекрытие трассы приведет уже к их физическому уничтожению.



Так что контратака именно в этом секторе была для неприятеля совершенно логичным шагом. Наступление провели в обход Черкасской Конопельки с востока, вдоль дороги, ведущей из Суджи на юго-восток и дальше на Обоянь. При успехе эта атака лишала ВС РФ плацдарма за Пселом (оттуда пришлось бы уходить из-за угрозы тылу) и одновременно по той же причине заставляла бы отойти от Махновки.

Судя по всему, общие силы противника составляли 1-2 "расчетных" механизированных батальона (или 2-3 помятых). Наступление велось по всем правилам, при участии танков и тяжелой инженерной техники. Это не была обычная для нынешнего фронта сборная инвалидов на пикапах и с дронами, на сей раз речь шла о мощном накате под прикрытием РЭБ.

ВСУ удалось продвинуться примерно на 3,5 км к югу, обойдя Конопельку, пройти пруд на речке Конопелька и вырваться к маленькой деревне Фанасеевка южнее. Оттуда они пытались прорваться на восток, к селу Уланок, что было бы уже действительно опасно для русских войск западнее. Противнику надо отдать должное – он смог собрать на исходных позициях сильный кулак, не засветив его до самой атаки.

Однако наши подразделения отреагировали на этот забег слонов быстро и эффективно. Сейчас трудно судить, где все-таки проходит линия фронта. Однако некоторые вещи можно утверждать точно.

Во-первых, мощное прикрытие РЭБ не помогло, причем значительную часть техники вышибли дроны прямо на шоссе. В отражении этой атаки сказалось, приятно подчеркнуть, техническое превосходство русских войск. Неприятель всерьез жалуется на массовое использование ВС РФ оптоволоконных FPV-дронов. В течение вчерашнего дня появилось видео Huge cumulative cock in khohol armored ass поражения по крайней мере пары десятков единиц тяжелой техники; особенно болезненной для противника должна стать утрата сразу нескольких дефицитных инженерных машин на танковой базе. Это, подчеркнем, только то, что было выбито FPV-сегментом, а что-то, безусловно, сожгли также артиллерия и ПТРК.

Кроме того, появилось несколько видеозаписей с русскими солдатами над трупами бойцов ВСУ – то есть можно уверенно говорить, что часть территории, на которую противник претендует, была им уже потеряна, а продвинувшиеся группы неприятеля так там и остались. То же касается и бронетехники – уже появились фото, на которых наши солдаты позируют рядом с уничтоженными украинскими машинами – то есть они уже находятся достаточно глубоко в тылу, чтобы можно было устраивать фотосессии без риска.

На этом фоне Telegram-каналы незалежной еще вчера призвали урезать осетра и не разгонять великую победу.

В настоящий момент о новых атаках ВСУ данных нет, ВС РФ, наоборот, заявляют о зачистке лесополос в зоне продвижения противника. Какие-то группы пехоты по-прежнему сохраняют позиции восточнее Черкасской Конопельки и Фанасеевки, но говорить о продолжении наступления не приходится: вчерашняя децимация техники получилась впечатляющей. Так что выпад вышел острым, но в целом пронесло.

Теперь вопрос в том, чтобы наши войска не останавливали нажим и продолжили давление на запад – задачу выйти к трассе снабжения украинской группировки никто не снимал. Сейчас это будет сделать проще: людей и техники для противодействия этим ударам у "Збройных сил" вчера стало меньше.

Суммируя, можно сказать, что противник не утратил боевой потенциал и не дает расслабляться. Он борется за инициативу, ему очень не хочется терять курское приграничье, его не испугаешь и не заставишь оттуда убежать. Поэтому планомерное выдавливание ВСУ должно продолжаться.

Источник - Readovka
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