Накат под Курском. Событие недели в СВО

00:02 09.02.2025

Евгений Норин



СВО



На этой неделе внимание вновь оказалось приковано к Курской области, там украинские вооруженные силы снова пытались перешли в наступление. Утром 6 февраля ВСУ атаковали из юго-восточной части выступа, целясь на Черкасскую Конопельку. Это маленькое село, примерно на 200 человек до начала боевых действий; ВС РФ освободили его 30 декабря 2024 года. Теперь противник снова атаковал непосредственно от Суджи.



Почему здесь, почему сейчас? Общая линия неприятеля на удержание курского приграничья любой ценой очевидна. Суджа не является стратегической ценностью сама по себе, а ВСУ неудобно действовать там по целому комплексу причин. В первую очередь этот район беден на дорожную сеть, и вся украинская группировка в Курской области обеспечивается буквально одним шоссе. В последние недели русские войска приблизились к нему на опасную для противника дистанцию: наши бойцы освободили, собственно, Черкасскую Конопельку и Плехово южнее. А это означает шах для трассы: ее стало возможно интенсивнее обрабатывать дронами и артиллерией. Более того, появилась перспектива уже физически ее перерезать. Причем в этом месте есть 2 возможных направления атаки: ВС РФ могут пробиваться прямо к Судже, а могут через леса и овраги южнее приступить к более широкому охвату. Стоит отметить, что наши подразделения уже форсировали реку Псел и вышли вплотную к южному пригороду Суджи – Махновке, то есть эта перспектива для ВСУ стала уже совершенно реальной. Огневой контроль над дорогой означает, что силы противника в мешке начинают задыхаться, а перекрытие трассы приведет уже к их физическому уничтожению.



