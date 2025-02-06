Азиада-2025. В хоккее на льду за 20 игр забито 305 шайб. Казахстанские хоккеисты обыграли Японию со скромным счетом 4:1

00:44 09.02.2025

С 7 по 14 февраля в Харбине пройдут 9-е зимние Азиатские игры 2025.



Город уже принимал эти соревнования в 1996-м.



1275 спортсменов из 34 стран примут участие в Азиатских играх.



На 7 аренах пройдут 64 соревнования по 11 видам спорта.



08.02.2025 мужская команда Казахстана по хоккею выиграла матч группового раунда против Японии в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).



Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Казахстана.



Для Казахстана эта победа стала четвертой в четырех играх.



В данный момент подопечные Олега Болякина возглавляют группу A.



Оргкомитет IX зимних Азиатских игр 2025 года в Харбине

https://wrs.harbin2025.com/