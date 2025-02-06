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|Российские киберспортсмены из Team Spirit всухую обыграли украинцев из NAVI и вышли в финал турнира по Counter-Strike 2
01:15 09.02.2025
При этом во время матча большинство зрителей на арене в польской Катовице болели за украинцев, постоянно скандировали NAVI, показывали русофобские плакаты и были очень огорчены победой россиян.
Завтра в финале против Spirit будут играть французы из Vitality.
В прошлом месяце российские киберспортсмены выиграли турнир по CS 2 в Копенгагене и забрали приз в размере $288 тыс.