Российские киберспортсмены из Team Spirit всухую обыграли украинцев из NAVI и вышли в финал турнира по Counter-Strike 2

01:15 09.02.2025

При этом во время матча большинство зрителей на арене в польской Катовице болели за украинцев, постоянно скандировали NAVI, показывали русофобские плакаты и были очень огорчены победой россиян.



Завтра в финале против Spirit будут играть французы из Vitality.



В прошлом месяце российские киберспортсмены выиграли турнир по CS 2 в Копенгагене и забрали приз в размере $288 тыс.



