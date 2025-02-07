В Узбекистане через три месяца начнется реализация программы "Чистые руки"

14:39 09.02.2025

Программу "Чистые руки" запустят в Узбекистане



В Узбекистане с мая начнется программа "Чистые руки". Во всех учреждениях здравоохранения и образования должны быть оборудованы места для мытья рук, общественные туалеты и пункты общепита обеспечат мылом и антисептиком, примут программу улучшения санитарно-гигиенической системы по всей стране.



В Узбекистане с 1 мая начнется реализация программы "Чистые руки", направленную на расширение возможностей населения, особенно представителей молодого поколения, для использования санитарно-гигиенических средств. Это предусмотрено указом президента от 30 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии "Узбекистан-2030" в Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики (2025).



Программа "Чистые руки" должна предусматривать обеспечение во всех учреждениях здравоохранения и образования мест для мытья рук санитарно-гигиеническими средствами.



Кроме того, должны быть приняты меры по улучшению технического состояния санитарно-гигиенических помещений (туалеты, душевые и др.), а во всех строящихся новых учреждениях они должны размещаться во внутренней части зданий.



Эти учреждения в течение года должны планировать в первую очередь приобретение средств для мытья рук и антисептических средств.



С мая также будут введены обязательства по обеспечению санитарно-гигиеническими средствами всех видов общественных санитарно-гигиенических помещений и организаций общественного питания.



Министерству экономики и финансов поручено при необходимости выделять бюджетным организациям на протяжении года дополнительные средства на мероприятия, предусмотренные указом, на основании обоснованных расчетов распорядителей бюджетных средств первого уровня.



Комитету санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья поручено в месячный срок пересмотреть нормативы выделения средств для поддержания санитарно-гигиенического состояния в указанных учреждениях и установить строгий контроль за их фактическим исполнением.



Перед Министерством здравоохранения, Министерством экономики и финансов, Министерством дошкольного и школьного образования и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства поставлена задача до 1 августа с привлечением международных экспертов Всемирной организации здравоохранения и ООН разработать и внести в правительство Программу улучшения санитарно-гигиенической системы во всех учреждениях социальной сферы республики, в том числе в точках общественного питания и санитарно-гигиенических местах вдоль межобластных автомобильных дорог.