В Таджикистане через полгода повысят зарплаты, пенсии и стипендии

14:53 09.02.2025

Эмомали Рахмон подписал указ о повышении зарплат, пенсий и стипендий



Через полгода



Указ о мерах по усилению социальной защиты населения и увеличению окладов госслужащих, размеров пенсий и стипендий был подписан главой государства 8 февраля.



Как сообщает пресс-служба президента, с 1 сентября 2025 года вступают в силу следующие изменения:



- Минимальный размер оплаты труда в стране будет установлен на уровне 1000 сомони в месяц.



- Должностные оклады работников образовательных учреждений увеличатся на 30%, а других работников социальных, культурных, медицинских учреждений - на 20%.



- Для работников сферы здравоохранения базовый оклад для расчета составит 744 сомони.



- Стипендии для студентов, включая президентские, будут увеличены на 20%.



- Должностные оклады для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов также увеличатся на 20%.



- Страховые, трудовые и социальные выплаты, а также размер пенсионной базы будут проиндексированы на 10%.



Правительство и местные власти обязаны обеспечить исполнение указа в 2025 году за счет средств государственного бюджета.