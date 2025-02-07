Казахстан и Китай создадут совместную лабораторию пространственно-временного искусственного интеллекта

15:11 09.02.2025 Казахстан и Китай создадут совместную лабораторию искусственного интеллекта (ИИ), передает Tengrinews.kz.



Национальная академия наук при Президенте Казахстана подписала меморандум с Чжэцзянским технологическим университетом. В рамках реализации документа будет создана Международная объединенная лаборатория пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.



"Проект станет важным шагом в укреплении международного научного сотрудничества и развитии передовых технологий между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии. Лаборатория станет центром передовых исследований, интегрируя новейшие технологии ИИ, дистанционного зондирования, геоинформационных систем (ГИС) и прогнозного моделирования", - рассказали в министерстве.



В лаборатории будут:



- проводить мониторинг и управление водными ресурсами с использованием ИИ и ГИС-технологий;

- разрабатывать системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, оползни и снежные лавины;

- применять ИИ для анализа пространственно-временных данных, позволяющих прогнозировать изменения в окружающей среде;

- оптимизировать энергетические ресурсы с помощью интеллектуальных систем распределения энергии.



Создание лаборатории позволит Казахстану выйти на передовые позиции в области научных исследований и технологических разработок, считают в Миннауки. Кроме того, наша страна сможет повысить уровень подготовки отечественных специалистов в сфере ИИ и цифровых технологий.



Напомним, в Казахстане появится отдельный закон об искусственном интеллекте. Он запретит создавать полностью автономные системы ИИ в целях безопасности.



На расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Как отмечают IT-эксперты, этот процесс потребует значительных ресурсов и времени. Специалисты поделились своим мнением о сроках внедрения ИИ в Казахстане и рассказали, какие сферы получат наибольшую выгоду от новых технологий. Подробности - ниже.



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ИИ-гонка: успеет ли Казахстан встроиться в мировой тренд?



Светлана Антонова

Корреспондент



На расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Как отмечают IT-эксперты, этот процесс потребует значительных ресурсов и времени. Специалисты поделились своим мнением о сроках внедрения ИИ в Казахстане и рассказали, какие сферы получат наибольшую выгоду от новых технологий, передает Tengrinews.kz.



- Согласно поручению Токаева до конца года его элементы должны быть интегрированы в электронное правительство и проекты Smart City.

- Особое внимание, по его словам, следует уделить программе AI-Sana, которая развивает человеческий капитал и превращает вузы в научные центры.

- Президент отметил, что Казахстану важно учитывать опыт Китая, где за 6,5 миллиона долларов была создана платформа DeepSeek, обойдя более дорогие аналоги.

- Правительству поручено внедрять ИИ в госорганы и нацкомпании.



Искусственный интеллект требует масштабных ресурсов



Для эффективного внедрения искусственного интеллекта в госуправление Казахстану необходимо создать комплексную инфраструктуру, включающую кадровые и технические ресурсы. Такое мнение высказал Шавкат Сабиров, специалист с 30-летним опытом в IT-индустрии.



"Сегодня мы пользуемся искусственным интеллектом для генерации картинок, текста либо какой-то другой информации. Остальное применение больше напоминает хороший и качественный анализ данных, но не использование ИИ. Наиболее активными у нас являются такие платформы, как OpenAI, Gemini, платформа "Сбербанка" GigaChat, китайская платформа DeepSeek и другие. Конечно, все это сторонние иностранные платформы. При этом нужно понимать, что все данные, которые мы туда загружаем, доступны владельцам платформ", - отметил Сабиров.



По его словам, для безопасного внедрения ИИ в госуправление платформа должна быть развернута внутри страны, а вся обработка данных должна происходить в Казахстане. Некоторые сведения относятся к государственной тайне, и их передача на зарубежные платформы может рассматриваться как нарушение закона.



Внедрение ИИ в госуправление - это дело не одного года и не одной сотни миллионов долларов, отмечает Шавкат Сабиров. Он подчеркивает, что для работы с искусственным интеллектом необходимы три ключевых элемента:



- Квалифицированные специалисты - математики и разработчики.

- Мощные центры хранения данных.

- Высокопроизводительные вычислительные мощности - сверхмощные компьютеры.



"Поэтому вопрос внедрения искусственного интеллекта в госуправление - это не такая простая вещь, которая решается в течение года, двух или трех. То есть это не то, что мы можем ожидать в ближайшее время", - говорит эксперт по IТ.



Как Казахстану использовать искусственный интеллект?



Для успешного внедрения искусственного интеллекта важно четко понимать, какие проблемы он должен решать и действительно ли ИИ является лучшим инструментом для их решения, считает Айгерим Каиржанова, руководитель направления ситуационно-аналитического комплекса Управления делами Президента.



"В некоторых случаях достаточно обычной автоматизации без подключения мощных вычислительных ресурсов. Однако в госуправлении ИИ может сыграть ключевую роль - он способен анализировать огромные объемы данных, выявлять аномалии и делать прогнозы на их основе", - отмечает эксперт.



Каиржанова считает, что в первую очередь следует усиливать автоматизацию госуслуг, исключая бюрократические процессы. Однако возможны и более смелые шаги:



- Судопроизводство. Эксперт считает, что ИИ может заменять судей при рассмотрении стандартных дел: штрафы и административные нарушения.



- Налогообложение. С помощью ИИ и блокчейна, как отметила Айгерим Каиржанова, все финансовые операции можно отслеживать автоматически, что позволит списывать налоги без посредников и человеческих ошибок.



При этом, по словам эксперта, одних только технических специалистов недостаточно для эффективного внедрения ИИ в госуправление. Задачи должны ставить те, кто углубленно понимает сферу и может четко обозначить проблематику.



"Не волшебная кнопка"



Подобного мнения придерживается эксперт инвестиционного холдинга Александр Лихтман.



"ИИ - это не волшебная кнопка, а инструмент. Казахстан, как и любая другая страна, должен сначала определиться, что нейросеть может и в какой из сфер она помогает и с чем. И тогда вопрос эффективности решает сам себя. Если с ИИ определенная задача госуправления решается быстрее, экономичнее, экономнее, чем без него, это эффективно. Так что для эффективного внедрения необходимо изучать вопрос и поставить перед искусственным интеллектом конкретную измеримую задачу", - сказал эксперт.



Разрабатывать свое или использовать чужое?



Александр Лихтман считает, что нет ничего плохого в использовании иностранных решений.



"Если бы не было OpenAI, то и DeepSeek не появился бы. Важно поддерживать математическую школу и Data Science, и тогда мы сможем использовать чужое и выращивать свое. А разработку процессоров в Казахстане запустить нереально - слишком маленький рынок, слишком сильно технологическое отставание, слишком велики инвестиции. Образование - самый важный вопрос", - говорит эксперт.



Айгерим Каиржанова, напротив, считает, что Казахстан вполне может стать азиатским хабом AI-разработок.



"Для этого нужны конкретные шаги, которые смогут привлечь лучших специалистов, пока мы взращиваем свои кадры. Какие шаги предпринимают в других странах? Создают лаборатории, как DeepMind или OpenAI, где разрабатываются собственные прорывные технологии, также создают специальные условия: вводят налоговые каникулы для стартапов, массово финансируют исследования в области ИИ, запускают различные государственные гранты на развитие AI-продуктов с перспективой экспорта. Одним словом, создают благоприятные условия для того, чтобы в этой среде задерживались специалисты, а не искали эти условия в других странах", - отметила эксперт.



"Стран с ядерным оружием больше, чем государств с ИИ"



IT-эксперт Шавкат Сабиров скептически оценивает перспективы страны в этой сфере. По его словам, в мире ощущается острая нехватка IT-специалистов, специалистов по кибербезопасности и экспертов по созданию инфраструктуры ИИ.



"Стран, владеющих ядерным оружием, гораздо больше тех, кто владеет искусственным интеллектом. Это говорит о дефиците таких кадров, как специалисты по инфраструктуре, хранению данных, по машинному обучению, по нейронным сетям. Такие специалисты есть, но их мало, и они стоят очень дорого. Оплата их труда составляет не три и даже не пять миллионов тенге в месяц. Если Казахстан готов к таким затратам, то можно попробовать. Мы видим, что бюджет испытывает огромный дефицит. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что сегодня Казахстан готов шагать в полный рост в сферу искусственного интеллекта. У Казахстана сегодня огромное количество более приземленных задач, несмотря на популярность ИИ в мире", - считает Шавкат Сабиров.



Чтобы готовить специалистов внутри Казахстана, отмечает Сабиров, ресурсов у страны пока недостаточно.



"Помимо того, что у нас нет специалистов, у нас ведь нет и сильного преподавательского состава. А это огромный штат. Готовить специалистов должны люди с академическими знаниями и конкретным практическим опытом работы с ИИ. Причем по каждой дисциплине должен быть отдельный преподаватель: один - рассказать об алгоритмах, другой - рассказать о том, как работает сетевая инфраструктура, третий - о математике, математических моделях и так далее. В Казахстане можно, конечно, объявить в каждом университете по кафедре искусственного интеллекта. Но будут ли там квалифицированные преподаватели? Позвольте мне высказать сомнение", - говорит он.



Айгерим Каиржанова также отмечает недостаточность специалистов в сфере IT в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году в Казахстане было около 45 тысяч IT-специалистов. Однако какой процент работников именно из сферы работы с ИИ, не детализируется.



"На мой субъективный взгляд, специалистов недостаточно, особенно учитывая, что сфера ИИ относительно новая. Первые мини-курсы по машинному обучению начали появляться в 2010-2011 годах на таких площадках, как Coursera, edX, Udacity. В 2016-2018 годах подключились университеты, где предлагались уже программы магистратуры и PhD, целенаправленно по искусственному интеллекту и машинному обучению. И настоящий бум пришелся на 2018-2020 годы, когда появились программы бакалавриата. Данной сфере не так много лет, но она динамично развивается", - говорит Каиржанова.



Однако есть несколько рычагов, как ускорить процесс подготовки кадров для работы с ИИ.



"Первый путь - спонсировать краткосрочные программы студентам и специалистам, которые уже владеют необходимым стеком технологий. Второй путь - спонсировать долгосрочные целенаправленные программы (бакалавриат, магистратуру). Третий путь - привлекать готовых специалистов из этой сферы", - отмечает она.



Что стоит за успехом китайской нейросети DeepSeek



20 января компания DeepSeek выпустила бесплатную модель искусственного интеллекта R1 с открытым кодом. Ее производительность не уступает модели OpenAI o1 (ChatGPT) в определенных тестах. При этом на запуск новой модели ИИ китайская компания потратила всего 5,6 миллиона долларов, тогда как у ее западных конкурентов на это уходят сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Выпуск в открытый доступ модели R1 обрушил акции нескольких крупных американских компаний в сфере технологий и искусственного интеллекта.



"DeepSeek не первая, не лучшая, не последняя и не единственная нейросеть из Китая. Они грамотно сыграли в пиар, но ничего особенного это нам не принесло. Просто увеличилась конкуренция, и это хорошо", - считает Александр Лихтман.



Айгерим Каиржанова отметила, что существенное отличие DeepSeek от ChatGPT - это ресурсы, затрачиваемые на обработку. Решение DeepSeek значительно дешевле, так как затрачивает меньше ресурсов на обучение моделей и эксплуатацию. OpenAI задействует суперкомпьютеры с 16 тысячами чипов NVIDIA для обучения.



"Это означает, что сейчас в мире обработки больших данных происходит невероятный прорыв, и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим взлет новых разработок. К примеру, сейчас набирает популярность еще одна китайская нейросеть - Qwen", - отметила специалист.



Искусственный интеллект серьезно изменит рынок труда



Развитие технологий неизбежно приведет к перестройке рынка труда, считают эксперты.



"Международные исследования на эту тему говорят, что высококвалифицированные сотрудники станут эффективнее, быстрее и производительнее. Чего не скажешь о низкоквалифицированных сотрудниках. В первую очередь пострадают начальные позиции. И это создает проблему, ведь если нет "молодых" специалистов, то неоткуда брать "взрослых". Эта тема очень большая, но точно изменения будут, и серьезные", - считает Александр Лихтман.



Подобного мнения придерживается и Айгерим Каиржанова.



"С одной стороны, появится много новых рабочих мест в сфере программирования, анализа данных, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Правительству придется активно инвестировать в подготовку ИТ-специалистов, чтобы не зависеть от иностранных кадров. С другой стороны - автоматизация и цифровизация заменят часть традиционных профессий. На заводах, в финансовой сфере, логистике и даже госуправлении многие процессы станут автоматизированными, что приведет к сокращению рабочих мест в этих отраслях. Это потребует масштабных программ переквалификации для сотрудников, чья работа окажется под угрозой", - отметила она.



В то же время, если Казахстану удастся создать конкурентоспособную ИТ-экосистему, это даст возможность не только удерживать таланты, но и экспортировать цифровые продукты и специалистов на мировой рынок. В противном случае, предупреждает Каиржанова, страна рискует остаться лишь потребителем технологий, а не их создателем.



По мнению Шавката Сабирова, изменения коснутся только сотрудников, задействованных в сфере интеллектуального труда: они станут более продуктивными и функциональными. При этом представители технических профессий особых изменений с приходом ИИ на себе не почувствуют и не потеряют своих рабочих мест, считает эксперт.



"Ничто никогда не сможет заменить строителей, не сможет заменить врачей и полицейских. Есть множество сфер, где искусственный интеллект никогда не сможет выполнять функционал человека", - отметил Сабиров.



Ранее мы сообщали, что Казахстан разрабатывает уникальную языковую модель для цифровой экосистемы - Kaz-LLM. Она, по задумке разработчиков, будет способствовать развитию внутреннего рынка IT-услуг и защищать от внешних угроз.



Также в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности появилась новая структура - Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. Источник - Tengrinews.kz

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