Туркменистан и Кыргызстан обсуждают создание совместного фонда развития ... четвертый год

15:34 09.02.2025

Туркменистан и Кыргызстан четвертый год обсуждают создание совместного фонда развития



4 февраля посол Кыргызстана в Туркменистане Азизбек Мадмаров обсудил совместные инвестиционные проекты с вице-премьером по вопросам торговли Нокергулы Атагулыевым, сообщает МИД Кыргызстана.



В частности, стороны говорили про создание Кыргызско-туркменского Фонда развития.



Посол также затронул тему сотрудничества торгово-промышленных палат двух стран и предложил организовать в апреле ознакомительный бизнес-тур для кыргызстанских предпринимателей в Туркменистан.



Атагулыев подтвердил заинтересованность в активизации совместной работы и пригласил кыргызстанских предпринимателей принять участие в выставке, посвященной 17-летию со дня образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также в международном форуме "Инвестиции в будущее Туркменистана" (17-19 марта).



О создании Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в $100 миллионов для поддержки совместных бизнес-проектов главы двух стран договорились летом 2021 года, во время официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Туркменистан.



Тогда же стороны договорились о поставке туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период; о строительстве кыргызско-туркменского торгового дома в городе Бишкек и строительстве оздоровительного комплекса "Туркменистан" с пятизвездочным отелем в Иссык-Кульской области.