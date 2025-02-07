Запад затягивает конфликт на Украине, пытаясь нанести России стратегическое поражение, - Ким Чен Ын

15:47 09.02.2025

США и Запад намеренно затягивают конфликт на Украине, пытаясь нанести России стратегическое поражение, но КНДР вместе с РФ, - Ким Чен Ын



- Ким Чен Ын отметил, что США и Запад намеренно затягивают конфликт на территории Украины в тщетных попытках нанести России стратегическое поражение.



- По итогу своей речи, он выразил готовность поддержать Россию в ее борьбе за суверенитет, безопасность и территориальную целостность в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.



- Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе.



- Лидер КНДР заявил, что постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, учения по моделированию ядерной войны, система трехстороннего военного союза упомянутых стран и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс во всем регионе.



