Министерство обороны Афганистана считает неприемлемой передачу семи вертолетов Black Hawk из Узбекистана в США

21:16 09.02.2025

Минобороны: США должны вернуть вертолеты в Афганистан



Хадия Зиаей



В своем заявлении министерство призвало США не препятствовать переброске этих вертолетов в Афганистан и передать их афганскому народу.



Министерство обороны посчитало неприемлемой передачу семи вертолетов Black Hawk из Узбекистана в США.



В своем заявлении министерство призвало США не препятствовать переброске этих вертолетов в Афганистан и передать их афганскому народу.



Представитель министерства Энаятулла Хоразми заявил: "Соседние страны также должны уважать права афганцев. Мы призываем США не создавать препятствий для возвращения всех этих вертолетов в Афганистан, а доставить их афганцам".



Ранее узбекские СМИ сообщили, что семь вертолетов Black Hawk, переданных Узбекистану после падения предыдущего правительства Афганистана, были переданы США, о чем было объявлено на церемонии в посольстве Узбекистана в Вашингтоне.



После краха предыдущего правительства 46 афганских военных самолетов и вертолетов были перемещены в Узбекистан. Представитель Министерства обороны также заявил, что до того, как Исламский Эмират восстановил власть, в Афганистане было 164 военных самолета, из которых осталось 81.



"Узбекистан должен был достичь соглашения с Кабулом, но он этого не сделал и напрямую передал активы Афганистана Соединенным Штатам", - сказал военный аналитик Хади Кураиши.



"Афганское правительство должно начать переговоры с США вместо того, чтобы оказывать давление на Узбекистан. Кроме того, оно должно организовать и провести масштабные переговоры с Узбекистаном, чтобы в результате военная техника, принадлежащая Афганистану и остающаяся в Узбекистане, была возвращена афганцам", - сказал политический аналитик Фазл Рахман Ория.



Между тем, президент США постоянно описывал оставление военной техники в Афганистане как неразумное решение. Однако представитель Министерства иностранных дел временного правительства утверждал, что оставшаяся в Афганистане военная техника США принадлежит Исламскому Эмирату.