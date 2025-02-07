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Узбекистан: рейтинг университетов – из инструментария "мягкой силы" Запада
21:30 09.02.2025

07.02.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ

Сдается, что англосаксы с утроенной силой взялись за старое и занялись агрессивным внедрением "мягкой силы" для одурманивания сознания местного населения, особенно детей и молодежи, в целях расшатывания обстановки в Узбекистане.

22 января по всему миру пронеслась новость, что, мол, целых три узбекистанских университета впервые вошли в престижный глобальный рейтинг вузов World University Rankings 2025, составленный британским журналом Times Higher Education.

Лучшие позиции занял Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, оказавшийся в группе 301-400 по естественным наукам и 501-600 по инженерным дисциплинам. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека занял место в группе 601-800 среди естественно-научных и математических вузов мира. Ташкентский университет информационных технологий попал в группу 601+ среди педагогических университетов и 1001+ по направлению информатики и программирования.

Отметим, что для оценки университетов используются 18 ключевых показателей, сгруппированных по пяти основным направлениям: качество преподавания, научная деятельность, качество научных исследований, взаимодействие с предприятиями, процент иностранных студентов и преподавателей, участие в международных проектах.

Подчеркнем, что несмотря на то, что методология составления рейтинга по сравнению с предыдущим годом не изменилась, позиции российских вузов в рейтинге стали заметно ниже, что, впрочем, неудивительно, учитывая существующие рестрикции в отношении России. Например, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который раньше входил в топ-100 списка, в этом году из сотни лучших университетов мира выбыл, заняв лишь 107-е место, Московский физико-технический институт – на 251-300 местах, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана – в числе занявших 351-400 места, НИУ "Высшая школа экономики" – 401-500 места, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - 501-600 места.

Самое интересное, что одним из самых значимых аспектов рейтинга является ежегодный международный опрос, якобы помогающий определить, какие университеты оказывают наибольшее влияние в научной и образовательной сферах, он проводится среди прозападных ученых и преподавателей, готовых за некоторую оплату ткнуть пальцем в небо, определив "ведущие вузы" мира.

Учитывая, что данное "исследование" имеет все черты политической ангажированности и недобросовестности рейтинга, не стоит Ташкенту так сильно радоваться вышеназванным результатам, поскольку обычно за подобные позитивные итоги англосаксы "сдирают стружку".

Недаром сразу же после опубликования этого глобального рейтинга вузов 23 января в Ташкенте состоялось международное мероприятие "Трансформация в образовании: глобальное сотрудничество для светлого будущего", организованное в связи с объявленным Генеральной Ассамблеей ООН 24 января Международным днем образования. Оно, по словам организаторов, "служит платформой для дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере образования с международными организациями".

На мероприятие высадился довольно приличный десант, состоящий из видных сотрудников ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, ИКЕСКО, Всемирного банка и представителей посольства Франции в Узбекистане, а также специального советника по образовательной политике генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Андреаса Шлахера (онлайн).

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что Министерство дошкольного и школьного образования РУз осуществляет широкое сотрудничество с рядом международных организаций по развитию дошкольного и школьного образования в стране: только в 2024 году было подписано более 20 важных международных документов. Кроме того, в учебных центрах и университетах международных организаций были организованы курсы повышения квалификации для местных преподавателей, а студенты приняли активное участие в международных конкурсах.

Короче говоря, коллективный Запад настойчиво внедряет западные образовательные стандарты, соответственно, в пику российским. А помогало ему в этом устроитель "цветных революций" – запрещенное в России Агентство США по международному развитию (USAID*), которое только осенью прошлого года щедро выделило 6,1 млн долларов нового финансирования в рамках действующего соглашения о гранте по целевому развитию (DOAG) с министерством дошкольного и школьного образования. В целом общая сумма инвестиций в DOAG превысила аж 47 млн долларов.

Как пафосно отметил директор миссии USAID в Узбекистане Дэвид Хоффман, "инвестиции в образование – это инвестиции в светлое будущее для всех. Предоставляя качественное образование, мы не только даем людям навыки и знания, необходимые им, но и прокладываем путь к более процветающему, справедливому и стабильному обществу".

Что тут можно сказать, если еще в 2023 году нынешний посол США в Узбекистане Джонатан Хеник в красках рассказывал о перспективах узбекской молодежи, без проблем могущей поступать в лучшие мировые вузы и претендующей на заманчивые вакансии в крупных европейских и американских компаниях. Правда, для этого необходимо полностью поменять школьную систему и уже в начальных классах ввести в программу рекомендованные западными разработчиками темы и воспитательные приемы.

Однако у ряда местных экспертов существуют огромные сомнения в части качества образования в самих США. Согласно статистическим данным, государственную школу там закончили лишь 84% в нее поступивших. Получается, что 16%, или каждый шестой ребенок, банально не смогли окончить школу. Более того, свыше 20% американцев не умеют считать устно в пределах сотни, только 65% выпускников школ смогли правильно назвать температуру по термометру, 17% врачей неправильно рассчитывают дозы и пропорции, путая, что больше – 1/3 или 1/4.

По мнению американского дипломата, на подобные убогие образовательные стандарты и призвано равняться узбекское общество. И это на фоне того, что в ряде стран, например в Азербайджане, уже попросили USAID* "на выход".

А ведь можно хотя бы обратиться к опыту России, которая с 1 сентября 2026 года откажется от Болонской системы высшего образования, полностью перейдя на новую систему образования – бакалавриат и магистратуру заменят базовое и специализированное высшее образование.

Основная критика Болонской системы связана с тем, что многим предприятиям приходилось самостоятельно доучивать 4-летних бакалавров. Теперь же этого не будет, так как вузы будут самостоятельно выбирать, сколько лет необходимо для качественной и эффективной подготовки специалиста. Ну и, конечно, при отказе от Болонской системы не будет "утечки умов", поскольку дипломы российских вузов больше не будут котироваться на Западе, а студенты будут больше ориентированы на формирование практических навыков, отвечающих потребностям современного рынка труда.

К слову, и до отказа от Болонской системы Россия не отошла полностью от традиционного специалитета: например, медицинские вузы продолжали работать по старой советской системе. Таким образом, по сути, в России произойдет модернизация системы советского высшего образования, которое всегда считалось одним из лучших в мире.

Пожалуй, узбекистанцам не помешало бы еще раз взвесить, какой образовательной траектории целесообразнее придерживаться в ближайшем будущем.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739125800


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