Русская армия отбила очередную попытку прорыва ВСУ в Курской области

21:47 09.02.2025 – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



Уходящая неделя продемонстрировала, что командование ВСУ готово продолжать раз за разом наступать на одни и те же грабли. Киев отправил очередную партию украинских военнослужащих на убой, дабы попытаться устроить прорыв в Курской области. Желание противника спасти свое положение и вернуть контроль над утраченными ключевыми позициями вылилось в еще одну колонну техники, успешно уничтоженной ВС РФ. Кроме того, украинская армия вынуждена перебрасывать свои резервы для сдерживания русского плацдарма к северу от Купянска. Однако делается это за счет ослабления смежных позиций, что позволило нашим бойцам форсировать реку вблизи российско-украинской границы. Наступление ВС РФ от Великой Новоселки и Селидово грозит взятием в клещи оперативной войсковой группировки ВСУ "Хортица". Русская армия приступила к подготовке к грядущей битве за Константиновку. На Украине решили перевести 50 тыс военнослужащих из других родов войск в мотопехоту, а также набирать в ВСУ 18-летних. Трамп утверждает, что провел телефонные переговоры с Путиным, но в Кремле эту информацию подтвердить не смогли.



Курская область







Уходящая неделя ознаменовалась очередной попыткой ВСУ устроить прорыв в Курской области. На этот раз оппонент решил действовать из района хутора Колмаков, откуда в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок выдвинулась колонна техники. Усилить ее должны были украинские подразделения из Махновки. Однако перемещения противника были своевременно выявлены, после чего по колонне начала отрабатывать наша армия, что вынудило пехоту неприятеля рассредоточиться. По информации Минобороны РФ, оппонент действовал силами до 2 механизированных батальонов. В результате успешного отражения атаки ВСУ недосчитались 8 танков, 5 БМП и 30 бронемашин, а еще свыше 200 человек пополнили список безвозвратных потерь противника.



Параллельно неприятель предпринял попытку прорыва на другом участке, действуя из Малой Локни в направлении населенного пункта Кругленькое. Но и эта манипуляция не принесла ничего, кроме очередных потерь. Стоит отметить, что действия на уходящей неделе отличались от попыток, предпринятых в начале января. В этот раз оппонент решил отказаться от идеи организовать скопление техники в непосредственной близости от зоны боев перед самим прорывом. В начале года наши операторы БПЛА отлично показали, что умеют успешно поражать такие мишени еще до начала самого марш-броска. Однако если ты не перебросил технику к месту основных событий, то чем же ты будешь оперировать, когда настанет момент? В любом случае действия ВСУ показывают, что неприятельское командование отчаянно пытается вернуть ключевые точки контроля, которые гипотетически могли бы отсрочить утрату оппонентом контроля над Суджей. Однако пока у ВСУ получается лишь планомерно отправлять очередную партию солдат на убой. Хотя части из них везет, и они попадают в плен к ВС РФ.



Купянское направление



Ситуация вокруг русского плацдарма к северу от Купянская продолжает развиваться. Подразделения ВС РФ взяли под контроль село Новомлынск, которое наша армия оставила в конце осени после имитации форсирования реки Оскол вблизи данного населенного пункта. Теперь же, после формирования плацдарма, Новомлынск вновь приобрел значимость и стал частью контура, обеспечивающего устойчивое положение ВС РФ к западу от Оскола.



Судя по всему, командование противника начало осознавать масштабы возникшей угрозы, что вынудило его заняться переброской дополнительных сил для прикрытия тыла и базы МТО оперативной группировки ВСУ "Харьков". Стремясь защитить направление на Великий Бурлук, оппонент отправил подразделения 3-й ОТБр на участок Садовод – Редкодуб. Однако ценой этого усиления стало ослабление противника в приграничной зоне. Кроме того, для возможного перекрытия пути на Чугуев и использования в контратаках ВСУ перебросили 129-ю бригаду ТрО и подразделения 92-й ОШБр (бывш. 92-я ОМБр), которая ранее была задействована во вторжении в Курскую область. Данный фактор также свидетельствует о том, насколько отчаянные меры вынужден предпринимать оппонент для спасения ситуации. Ведь ранее именно на курскую аферу делались все ставки и кидались все силы.



Стоит отметить, что послабления в приграничной зоне уже начали аукаться Киеву. Поступила информация, что подразделениям русской армии удалось форсировать Оскол в районе заброшенного села Тополи, которое находится в непосредственной близости к российско-украинской границе. Стоит отметить, что при этом пока отсутствуют упоминания о каком-либо сопротивлении со стороны противника. Данный фактор в перспективе может существенно упростить дальнейшее наращивание зоны контроля ВС РФ в этом районе, что, безусловно, сыграет свою роль в развитии ситуации на данном направлении.



Кроме того, русская армия продолжает укреплять собственные позиции непосредственно вокруг самого плацдарма. Под натиском наших бойцов оппоненту пришлось оставить село Фиголевка, что располагается к северу от населенного пункта Двуречная. Можно предположить, что в настоящее время противник занят попытками подготовить позиции, чтобы окапаться в Кутьковке, Путниково и Петро-Ивановке и сформировать оборонительную дугу перед плацдармом ВС РФ.



Южно-Донбасское направление



Основная задача русской армии на данном направлении – разбить оперативную войсковую группировку ВСУ "Хортица". Стоит отметить, что для усиления данной ГВ командование противника выделило подкрепления из состава ГВ "Таврия", так как поражение "Хортицы" автоматически сделает положение последней критическим.



В рамках достижения поставленной цели ВС РФ ведут наступление от Великой Новоселки на север, стремясь выдавить оппонента к реке Волчьей в районе населенных пунктов Отрадное, Богатырь и Разлив. Однако для нанесения полноценного поражения необходимо осуществить охват сил противника с последующим окружением. В этой связи стоит обратить внимание на продвижение русской армии от Селидово, где наши бойцы вышли на населенные пункты Надеждинка и Запорожье. Если первое противник уже покинул, то вопрос со вторым пока еще не решен. При этом ВСУ не оставляют попыток отсрочить неизбежное, организуя контратаки. В частности, подразделения 151-й ОМБр пробовали выбить передовые русские штурмовые отряды из Надеждинки, чтобы помешать дальнейшему нашему наступлению, однако неприятель потерпел фиаско и лишился техники. Впрочем, все это вписывается в старый подход вражеского командования – пускать на убой новые и новые подразделения ради сиюминутной выгоды в виде небольшого замедления русской армии. В дальнейшем наступление на данном участке должно вывести подразделения ВС РФ в Орехово, откуда можно будет двигаться к населенному пункту Новоукраинка, что находится вблизи реки Волчьей. Тем самым формирование охвата группировки войск Украины на Южно-Донбасском направлении завершится, а последствия для противника обретут весьма существенный характер.



Константиновское направление



Обстановка на данном участке линии соприкосновения свидетельствует о том, что все движется к началу битвы за саму Константиновку. В ключе подготовки к данному событию подразделения ВС РФ работают над блокировкой украинских подразделений, что пока еще дислоцируются на участке к югу от Часова Яра до ныне освобожденного Торецка. Своевременно лишив гарнизон Константиновки потенциального подкрепления, русская армия существенно упростила себе задачу по взятию данного населенного пункта.



Кроме того, к западу от Торецка ВС РФ также ведут предварительную работу, где русским бойцам уже удалось выйти к трассе на участке между Елизаветовкой и Воздвиженкой. Помимо решения судьбы Покровска с Мирноградом, это открывает еще один путь на Константиновку. Плюс параллельно закрывается вопрос охвата подразделений ВСУ, которые все еще дислоцируются между Нью-Йорком и Воздвиженкой. Им точно так же необходимо обрубить возможность оттягивания в Константиновку. Однако это скорее вопрос времени, так как русская армия ранее уже неоднократно доказывала, что тактика пустынного охвата и отрезания путей отхода для ВСУ давно отработана и регулярно с успехом применяется.



Всех в окопы



Прошедшая неделя ознаменовалась сразу двумя новостями, свидетельствующими о глобальном характере проблем с личным составом в армии незалежной. В первую очередь украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ поведали о том, что главком Александр Сырский еще 11 января текущего года подписал приказ о переводе в мотопехоту 50 тыс военнослужащих из других родов войск. При этом сию странную манипуляцию пытаются прикрыть запуском некоего механизма ротаций, для которого якобы даже уже разработан какой-то "план". Под новую гребенку попали как подразделения ПВО, так и технический персонал аэродромов со связистами. Собственно, неважно, на что тебя учили (если вообще учили), но теперь ты часть одного общего винегрета, которым Сырский и Ко задумали попытаться забить дыры в окопах.



Следующим кирпичик заложил сам Владимир Зеленский, сообщивший о планах украинских властей в ближайшие дни представить новую систему годичных контрактов, согласно которой ряды ВСУ можно будет пополнять за счет 18-летних украинцев, раньше не попадавших под мобилизацию из-за возрастного ценза. При этом завуалировать все пытаются красивыми фразами про большое количество льгот и денежное обеспечение. Однако факт остается фактом: покинуть Украину вам нельзя, но с 18 лет отправиться в окопы можно.



А был ли звоночек?



Не перестающий проникать в медийное пространство Дональд Трамп в очередной раз решил напомнить, что он держит руку на пульсе и у него почти все уже схвачено. В этот раз американский лидер прямо на борту своего президентского борта Air Force One дал интервью, где заявил, что уже якобы провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Трамп рассказал, что попытался договориться о прекращении конфликта на Украине.



Примечательно, что никакой официальной информации о телефонных переговорах лидеров двух стран, если таковые на самом деле имели место, нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Трампа. Хотя если вспомнить, как в ноябре прошедшего года канцлер ФРГ Олаф Шольц решил нарушить европейское молчание и позвонить российскому лидеру, то информацию об этом сразу официально подтвердила пресс-служба Кремля.



Выдает ли Трамп желаемое за действительное или беседа все же состоялась, но ввиду дипломатических нюансов все было не столь публично, пока неясно. Хотя возможен и еще один интересный вариант, ведь есть в России небезызвестные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (они же Вован и Лексус), которые специализируются на созвонах с различными западными политиками. В этом случае Трамп действительно может считать, что общался с президентом РФ, ровно до тех пор, пока в сеть не выложат видео о том, как все происходило на самом деле. И тогда уже не получится вырезать лишнее, что попало под запись.



Главным событием прошлой недели стал удар ВСУ по интернату в Судже, где находилось мирное население. При этом Киев попытался обвинить в содеянном Москву. Источник - Readovka

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