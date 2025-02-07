Полнометражный анимационный фильм "Нэчжа 2" стал самым кассовым фильмом в истории Китая (10 млрд юаней)

00:03 10.02.2025

"Нэчжа 2" с предполагаемыми сборами в 10 млрд юаней стал самым кассовым фильмом в истории Китая



Пекин, 9 февраля /Синьхуа/ -- Полнометражный анимационный фильм "Нэчжа 2" /"Ne Zha 2"/, чьи кассовые сборы в Китае стремительно растут, официально превзошел военную эпопею 2021 года "Битва у озера Чанцзиньху" /"The Battle at Lake Changjin"/ и стал самым кассовым фильмом за всю историю китайской кинематографии.



Как прогнозирует билетная платформа Maoyan, кассовые сборы мультика на внутреннем рынке страны достигнут впечатляющих 10,85 млрд юаней /около 1,51 млрд долл. США/, что сделает его первым китайским фильмом, общие доходы которого превысят отметку в 10 млрд юаней.







По состоянию на 22:30 четверга "Нэчжа 2" уже заработал более 6,06 млрд юаней. Всего за несколько часов до этого, к 13:25 четверга, сборы мультфильма достигли 5,77 млрд юаней - предыдущего рекорда фильма "Битва у озера Чанцзиньху". Примечательно то, что для достижения указанного показателя последнему фильму понадобилось примерно 30 дней, а "Нэчжа 2" - всего 8 дней и 5 часов.



Благодаря этим достижениям "Нэчжа 2" прочно закрепил за собой место на вершине кинематографической истории Китая. Эта веха обновила успехи первой части картины, которая собрала в прокате 5 млрд юаней и возглавила киночарт страны в 2019 году.



Сиквел продолжает историю культового персонажа из китайской мифологии. Действие разворачивается после событий первого фильма и повествует о том, как над Нэчжа и Аобином после спасения своих душ нависла угроза разрушения их физических форм. С помощью бессмертного Тайи Чжэньжэнь, который использует семицветный лотос для восстановления их тел, двум героям предстоит столкнуться с многочисленными испытаниями.



Фильм сочетает в себе замечательную анимацию с захватывающим повествованием, основанным на традиционном фольклоре, отправляя зрителей в эмоциональное путешествие, в котором в одном котле варятся сражения, юмор и драма.



"Нэчжа 2" покорил аудиторию и удерживает высокие кассовые сборы с момента своего выхода в широкий прокат во время праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.



На этот анимационный фильм пришлась почти половина кассовых сборов отечественного кинопроката во время выходных по случаю Чуньцзе с 28 января по 4 февраля /свыше 9,5 млрд юаней/.



Если судить по демографическим показателям его зрительской аудитории, его привлекательность очевидна. "Нэчжа 2" успешно привлек значительное число зрителей в возрасте от 30 до 39 лет, а эта возрастная группа, по словам Чэнь Цзиня, в последние годы практически перестала посещать кинотеатры. Эти средне- и низкоактивные кинозрители вернулись в кинотеатры благодаря исключительной популярности фильма, которая стремительно растет в том числе благодаря сарафанному радио.



Такие высокие показатели знаменуют собой крупную победу для киноиндустрии Китая, которая в 2024 году столкнулась с непростым периодом: кассовые сборы снизились на 23 проц. по сравнению с 2023 годом и на 34 проц. по сравнению с пиком, достигнутым до начала коронавирусной пандемии в 2019 году.



В этом контексте рекордный успех "Нэчжа-2" приветствуется как столь необходимый стимул для развития отечественной киноиндустрии.



Аналитик Maoyan Лай Ли назвал картину важной вехой, особенно для процветающей анимационной индустрии Китая. "Успех "Нэчжа 2" задал тон всему году, - отметил он. - Это подчеркивает невероятную устойчивость и потенциал роста китайского кинорынка, и мы с восторгом ждем, какой будет другая часть 2025 года".



Помимо блестящего успеха на внутреннем рынке, "Нэчжа-2" также готовится штурмовать киновершины и на международном рынке, стремясь стать культурным мостом, предлагающим мировой аудитории возможность окунуться в богатую мифологию и традиции Китая.



Режиссер Ян Юй, которого в Китае называют "Цзяоцзы" /"Пельмени"/, подчеркнул, что международная успешность китайских кинолент зависит от имманентной очаровательности самих работ. "Все дело в том, могут ли сценарий, история и персонажи кинопроизведения заинтересовать зрителей по всему миру, - сказал он в видеоинтервью. - Это не те вещи, которые можно передать на аутсорсинг".



Цзяоцзы также рассказал о своем личном процессе творчества в создании мультфильмов серии "Нэчжа", объяснив, как сериал превратился из его личной страсти в широкий культурный феномен.



"Первым шагом было создание того, что нравилось мне, потом это уже понравилось отечественным зрителям, - заявил он. - Со временем я начал работать над улучшением созданного, оттачивая свое мастерство. Я верю, что однажды из этого появятся новые идеи, более глубокие смыслы и новая душа, и весь мир сможет оценить это по достоинству".



Его точку зрения разделяют эксперты киноиндустрии. Жао Шугуан, президент Китайской ассоциации кинокритиков, объяснил необычайный успех фильма идеальным сочетанием традиционной китайской мифологии и современного подхода по повествованию, что делает его очень привлекательным для современной аудитории.



"Фильм доказывает, что хорошей картине нужен захватывающий сюжет, острое повествование и хорошо проработанные персонажи", - заявил Жао Шугуан информагентству Синьхуа, выразив надежду, что Китай продолжит выпускать высококачественные фильмы, которые будут привлекать аудиторию и сподвигать больше людей ходить в кинотеатры.