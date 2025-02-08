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Агентство по надзору в сфере образования Таджикистана выявило серьезные проблемы с кадровым обеспечением
00:53 10.02.2025

В Таджикистане более 2400 педагогов не имеют предметной квалификации

8 февраля 2025

Агентство по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан выявило серьезные проблемы с кадровым обеспечением в средних общеобразовательных учреждениях страны. По данным директора агентства Мухаммадтоира Саидзоды, в ходе государственной аттестации установлено, что 2410 педагогов не имеют предметной квалификации, а 340 преподавателей работают не по своей специальности.

Кроме того, в школах республики наблюдается острая нехватка кадров. На данный момент остаются незаполненными 4818 учебных часов, что эквивалентно 216,5 рабочим единицам. Также выявлено, что 700 студентов привлечены к преподавательской деятельности, что свидетельствует о дефиците квалифицированных педагогов. Общая нехватка преподавателей в школах составляет 3479 человек.

В 2024 году агентство провело государственную аттестацию в 1156 образовательных учреждениях, включая дошкольные заведения, школы искусств, спортивные школы, центры информационных технологий, общеобразовательные школы, а также учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования. Из них 83 учреждения не соответствовали установленным критериям и получили лицензии на образовательную деятельность с условием повторной аттестации через два года.

Мухаммадтоир Саидзода также сообщил, что в 2024 году была прекращена деятельность нескольких образовательных учреждений, включая детский сад ООО "Парвози тобон" в Худжанде и негосударственное образовательное учреждение "Донишафзо" в районе Дусти. Кроме того, семь школ, осуществлявших образовательную деятельность без лицензии, получили уведомления о прекращении работы.

Эти данные подчеркивают необходимость реформирования системы образования в Таджикистане. Эксперты отмечают, что для решения проблемы нехватки квалифицированных педагогов необходимо повышать престиж профессии учителя, улучшать условия труда и увеличивать финансирование образовательной сферы.

Источник - Avesta.tj
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