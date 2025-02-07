Вначале гнали в шею, потом задумались: Миграционная политика Китая - красивый опыт

01:04 10.02.2025

"Пять звезд" открывают китайские границы для самых нужных



Дмитрий Капустин



Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал еще сильнее ужесточить миграционное законодательство. По его данным, на территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов. С 5 февраля в России заработал специальный реестр, в который будут внесены все мигранты, в отношении которых введен режим "контролируемых лиц". Этот реестр будет доступен на официальном сайте МВД.



Для нелегальных мигрантов установлены ряд строгих ограничений: запрет на открытие банковских счетов, на операции с недвижимостью, на получение водительских прав, на регистрацию брака, на изменение места жительства. Нарушение всех этих ограничений может привести к депортации.



Володин отметил, что в 2024 году уже было принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики в стране. Он также добавил, что в ближайшее время планируется рассмотреть инициативы, касающиеся медосвидетельствования иностранных граждан, а также законопроект, который будет регулировать въезд в Россию для семей мигрантов.



То есть законов хватает, а проблема остается. Потому есть смысл обратиться к чужому опыту. Например, к китайскому, поскольку в КНР миграционная политика строится совсем иначе.



Нелегальная миграция - такая же острая проблема для Китая, как и для России. После того, как в стране начался экономический бум, сюда стали массово ехать мигранты из бедных стран Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. Скажем, в Гуанчжоу, крупнейшем городе южного Китая, сейчас есть огромный "Африкатун" - район площадью около 10 кв. км, где живут около 100 тысяч выходцев из Африки.



Многие из них - это предприниматели и торговцы, которые рванули в Китай строить бизнес. Правда, большинство из них прибыли в Китай нелегально, но китайские власти не спешат их высылать. Как, например, поступает Дональд Трамп в США в отношении китайцев, обвиняя их во всех смертных грехах - от контрабанды оружия до торговли наркотиками.



Самая тяжелая ситуация в Китае в провинциях на границе с Северной Кореей и со странами Юго-Восточной Азии. Северокорейцы, например, десятилетиями продолжают переходить границу с Китаем в поисках более высоких заработков и возможности избежать репрессий. Многие из них остаются в Китае нелегально, другие пытаются перебраться в иные страны (Таиланд, Лаос, Вьетнам, кто-то даже добирается до Японии и Западной Европы).



По оценкам Госдепартамента США, в Китае находится до 50 тысяч северокорейских беженцев (их называют тальбукча), хотя официальные власти Китая признают лишь около 10 тысяч. Более 75% из них составляют женщины. Они пытаются адаптироваться к жизни в Китае, вступая в браки с китайцами или местными корейцами (корейцев в Китае проживет до 2 миллионов).



Китайские власти с 2011 года запустили программу по легализации корейских беженцев: каждый год все большее число тальбукча подают заявки на натурализацию как китайские граждане.



Правда, для этого требуется сертификат о потере северокорейского гражданства, который власти Северной Кореи стали выдавать с большей неохотой.



Многие северокорейцы едут в Китай работать легально. Еще в 2012 году было заключено соглашение между Пекином и Пхеньяном о выдаче до 40 тысяч виз для рабочих из Северной Кореи ежегодно. В Китае также функционирует около 130 ресторанов, управляемых государством Северной Кореи. Работают там в основном северокорейцы,



Значительное количество вьетнамцев, камбоджийцев и бирманцев также проникает в Китай нелегально. Они готовы работать на самым низкооплачиваемых должностях, работая за зарплату, которая зачастую ниже, чем у местных. Каждый год тысячи вьетнамцев из бедных северных провинций отправляются в Китай в поисках лучшей жизни.



Китайское правительство активно противодействует незаконной миграции из стран Юго-Восточной Азии. Тут особой изобретательностью китайские власти поначалу не отличались. Полиция проводила так называемые "ураганные" операции, направленные на выявление и задержание нелегальных мигрантов. Правда, очень скоро оказалось, что одними репрессиями проблему не решить. И вместо выдворения китайские власти стали предлагать нелегалам легализацию и натурализацию.



В рамках данной инициативы, которая была озвучена на заседании Госсовета в 2023 году, пишет China News, акцент сделан на необходимости защиты интересов работников, даже иностранных. Власти Китая стали активно защищать права мигрантов, которые часто сталкиваются с задержками в выплатах. Ведь недовольство может привести к социальным беспорядкам и нестабильности - а властям это не нужно. Лучше не бороться, а предотвращать.



В рамках новой инициативы особое внимание уделено строительным проектам, осуществляемым государственными и местными предприятиями. Официальным лицам даны полномочия использовать "необычные методы" для ликвидации долгов по зарплате.



Также с 2023 года Китай запустил новую версию карты постоянного проживания для иностранцев - "Карта пять звезд". Тем самым упрощена процедура для иностранных граждан, получивших право на постоянное проживание в стране. Государственное миграционное управление Китая разъясняет: право на получение новой карты имеют иностранцы, которые внесли значительный вклад в экономическое, образовательное, научное и культурное развитие страны.



К ним относятся, например, иностранные специалисты, исследователи и, скажем, иностранцы, получившие государственные награды за дружбу с Китаем. Владельцы карты могут беспрепятственно выезжать и въезжать в страну без необходимости получения визы. Фактически это новый шаг в миграционной политике Китая: переход от массовой трудовой миграции к выборочной и качественной. Не десятки тысяч северокорейцев и лаосцев Китаю нужны, а десятки профессоров, инженеров и топ-менеджеров.