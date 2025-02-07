"Ситуация в стране беспрецедентно стабильна". Афганистан заявляет об отсутствии угрозы безопасности соседним странам

01:09 10.02.2025

КАБУЛ (BNA): В недавнем заявлении муфтий Абдул Матин Кане, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, подчеркнул, что Афганистан не представляет никакой угрозы ни для одной страны. Это заявление последовало после специальной сессии Совета Безопасности ООН, на которой рассматривались проблемы региональной безопасности.



Кане решительно отверг опасения, высказанные несколькими странами относительно потенциальных угроз, исходящих из Афганистана. Он заверил, что ситуация с безопасностью в стране беспрецедентно стабильна, что является значительным улучшением по сравнению с потрясениями, которые наблюдались в течение последних нескольких десятилетий.



Подчеркивая управление Исламского Эмирата, Кане заявил, что режим сохраняет "абсолютный суверенитет" над всеми территориями Афганистана. Он поклялся, что правительство не позволит ни одному человеку или группе поставить под угрозу безопасность страны.



В ответ на недавние опасения Кейн признал, что были зарегистрированы некоторые незначительные подрывные действия. Однако он приписал эти инциденты "мятежным группам", действующим из-за пределов Афганистана, заявив, что правительство Афганистана по-прежнему привержено защите своего суверенитета и безопасности.