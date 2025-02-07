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ОДКБ проведет восемь учений в 2025 году. Какова роль организации в обеспечении безопасности в ЕвразииОДКБ проведет восемь учений в 2025 году. Какова роль организации в обеспечении безопасности в Евразии
01:11 10.02.2025

Вовлекающий маневр: ОДКБ проведет восемь учений в 2025 году
Какова роль организации в обеспечении безопасности в Евразии и какими возможностями она сегодня обладает

Семен Бойков

В этом году ОДКБ проведет в общей сложности восемь учений. В частности, активная фаза "Боевого братства – 2025" пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября. В Киргизии состоится "Рубеж-2025", а учения сил специального назначения ОДКБ "Кобальт-2025" пройдут в Казахстане, маневры "Барьер-2025" - в Таджикистане, сообщили "Известиям" в организации. Эксперты обращают внимание на значимость структуры для региональной безопасности. В частности, она положительно зарекомендовала себя в нормализации ситуации в 2022 году в Казахстане. О том, какими возможностями обладает ОДКБ и почему нынешние действия Армении не снижают ее потенциала, - в материале "Известий".

Учения ОДКБ в 2025 году

В Белоруссии в этом году с 1 по 6 сентября пройдет сразу несколько маневров: учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025", с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ "Эшелон-2025". Кроме того, запланированы оперативно-стратегические учения Коллективных сил ОДКБ "Боевое братство", сообщил "Известиям" источник в организации.

Миротворческие силы ОДКБ отработают свою боеспособность во время "Нерушимого братства – 2025", а формирования РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ - в рамках учений "Барьер-2025", эти маневры пройдут на территории Таджикистана с 14 по 24 октября.

Командно-штабные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025" состоятся на территории Киргизии с 17 по 20 сентября.

Кроме того, пройдут специальные учения с органами управления и формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2025" в Казахстане. В этой стране состоится и учебно-методический сбор с руководящим составом подразделений органов безопасности, МВД, органов наркоконтроля, внутренних войск (национальной гвардии) и уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, уточнил собеседник.

Справка "Известий"
ОДКБ - крупнейший военно-политический блок в Евразии, который располагает разными силами и средствами обеспечения региональной безопасности. Основными считаются КСОР общей численностью около 18 тыс. человек. Кроме того, у организации имеются Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР), основная задача которых - участие в отражении внешней военной агрессии, а также в проведении совместных контртеррористических операций. В составе КСБР ЦАР - около 5 тыс. военнослужащих. Кроме того, ОДКБ располагает миротворческими и Коллективными авиационными силами.

Стоит отметить, что зона ответственности ОДКБ разделена на три основных региона коллективной безопасности - восточно-европейский, кавказский и центрально-азиатский, и в каждом из них расположена группировка войск.

Значимость ОДКБ для региона

ОДКБ возникла более 20 лет назад, и сейчас в организацию входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ее основе лежит подписанный в 1992 году договор о коллективной безопасности. Ключевой пункт документа - статья 4. Она гласит, что, если одно из государств-участников подвергнется нападению со стороны других стран или группы стран, это будет рассматриваться как агрессия против всех участников структуры.

военнослужащий

Значимость ОДКБ особенно возросла в последние годы. Так, в 2021-м Душанбе запросил помощь организации в укреплении таджикско-афганской границы на фоне боев правительственной армии Афганистана с бойцами движения "Талибан" (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). В начале 2022-го власти Казахстана обратились к ОДКБ с просьбой о помощи республике, где 2 января начались массовые беспорядки. Для нормализации обстановки в страну были направлены коллективные миротворческие силы численностью свыше 3 тыс. человек. После урегулирования ситуации миротворцы были выведены из Казахстана.

- ОДКБ остается структурой, которая позволяет странам-участницам достаточно качественно координировать свои усилия по противодействию региональным угрозам, - заявил "Известиям" старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения ИОН Президентской академии Сергей Маргулис. - Несмотря на то что у ряда стран ОДКБ есть свои приоритеты во внешней политике, которые не всегда совпадают, структура продолжает оставаться эффективной в вопросе противодействия по ряду актуальных для всех проблем (религиозный экстремизм, терроризм). Несмотря на то что ОДКБ критикуют, события января 2022 года показали, что в некоторых вопросах государства – члены ОДКБ могут действовать совместно и достаточно эффективно.

Основные цели организации - укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Дополнительная деятельность ОДКБ включает борьбу с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, торговлей людьми, криминальной и деструктивной деятельностью в информационном пространстве.

Кроме того, в рамках ОДКБ сложилась система военно-технического сотрудничества и совместной подготовки военных кадров. Первое привлекательно тем, что Россия предоставляет союзникам возможность закупать вооружения и военную технику ниже цен, предлагаемых на мировом рынке. Второе направление предусматривает подготовку высококвалифицированных кадров по разным направлениям на льготной и безвозмездной основе. С учетом опыта, который РФ получила в ходе СВО, появилось немало желающих перенять передовые методики подготовки войск и ведения боев с применением современных средств. При этом сегодня происходит смена внешнеполитической ориентации отдельных членов блока, в частности Армении, которая заморозила свое участие в ОДКБ в 2024 году.

- Однако важно заметить, что Ереван не спешит окончательно покинуть организацию, оценивая все риски, которые могут за этим последовать. Более того, такой "полушаг" оставляет для Армении окно, благодаря которому она сможет вернуться в ОДКБ в будущем, если появится такая необходимость, - заявил "Известиям" аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Для России значимость ОДКБ видится в позиционировании себя на международной арене в качестве великой державы и важного участника, с мнением которого ЕС и США должны считаться при выстраивании или реформировании системы глобальной безопасности, считает аналитик. В то же время организация призвана продемонстрировать малым и средним странам ближнего зарубежья наличие альтернативы североатлантическим структурам безопасности, которые по своей природе враждебны России, резюмирует эксперт.

Источник - Известия
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