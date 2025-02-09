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В Национальной библиотеке Казахстана оцифровали свыше 50 тысяч книг
01:20 10.02.2025

Среди них - редкие произведения на десятках языков мира

09/02/2025

Более 50 тысяч книг оцифровали в Национальной библиотеке Казахстана. Среди них - редкие произведения на арабском, персидском и еще 60 языках мира. Как создают литературные копии, увидел корреспондент "МИР 24" Ерик Мулдабаев.

Оцифровка книг, документов или карт - процесс трудоемкий и долгий. Чем древнее печатное издание, тем аккуратнее нужно работать. Каждую страницу специалисты расправляют и укладывают в сканер. Высокоточная копия в цифровом виде появляется в течение минуты. На произведение в 300 страниц может потребоваться от часа до суток.

Айтоты Жакупова
руководитель Службы управления электронными ресурсами Национальной академической библиотеки
"Нужно обязательно в перчатках оцифровывать. Потому что это исторически очень важные книги, очень ветхие, мы не должны навредить первоисточнику. Нужно было его разворачивать как манускрипт. Автор давал там разъяснения, тому же аяту, суре, например, и дополнительно писал. И нам приходилось оцифровывать одну страницу, оцифровывали разворот дополнительный. Конечно, это затрудняло процесс. Но мы старались полностью идентичным сделать данную книгу с ее копией".

После сканирования к работе приступают редакторы. Они вручную удаляют блики и пятна со страниц электронной копии. С помощью специальных программ меняют контраст и яркость, чтобы улучшить читаемость текста.

Гульшат Ратова
заместитель заведующей Службы управления электронными ресурсами Национальной академической библиотеки.
"Во время сканирования на бумагу может попасть свет, и в документе появятся блики, тени и прочие артефакты. Процесс очистки может занять до нескольких дней и даже недель. Этот проект мы запустили более 15 лет назад. За это время смогли перевести в электронный формат около 78 тысяч документов. Это не только книги, но и статьи, газеты, журналы, ноты, карты. Все, что касается Казахстана".

Пока в секторе оцифровки работают четыре сканера и несколько специалистов. В ближайшее время приобретут современные устройства для автоматизации большей части процесса. На днях здесь открыли и свою студию звукозаписи.

Нуржан Жолдыбалинов
заместитель директора по информационным ресурсам Национальной академической библиотеки.
"Будем приглашать профессиональных дикторов и самих авторов произведений. Раньше мы только принимали готовые материалы, такие как аудиокнига Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце". Теперь цифровой фонд нашей библиотеки пополнят качественные и объемные записи собственного производства. Наши пользователи смогут их прослушать из любой точки мира".

В национальной библиотеке есть и творческий зал, посвященный герою Великой Отечественной войны и основателю детективного жанра в казахской литературе Кемелю Токаеву. Отец президента Казахстана написал более десятка повестей и романов.

Источник - МИР 24
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