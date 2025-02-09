В Узбекистане прошли масштабные профилактические операции "Ориат" и "Корадори": результаты

01:44 10.02.2025

Масштабные операции "Ориат" и "Корадори" в Узбекистане: результаты

09.02.2025



В период с 5 по 7 февраля в Узбекистане проведены масштабные оперативно-профилактические мероприятия сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана.



Операция "Ориат":



- Проверено 340 общественных мест (сауны, СПА, гостиницы и т.д.) для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и преступлений против нравственности.

- 2957 граждан прошли разъяснительные беседы и медосмотр.

- Возбуждено 93 уголовных дела, 94 человека привлечены к уголовной ответственности, 153 – к административной. 766 граждан получили официальное предупреждение.



Операция "Корадори":



- Проведено 640 спецмероприятий по борьбе с наркопреступностью.

- Задержан 1401 человек, подозреваемый в распространении и употреблении наркотиков.

- Изъято:

• 28,857 кг наркотических средств (героин, опий, гашиш, синтетика)

• 9421 единиц сильнодействующих и психотропных препаратов

• 18 единиц огнестрельного оружия

• 126 единиц холодного оружия

- Возбуждено 269 уголовных дел, 119 человек привлечены к административной ответственности.

- Задержаны 53 разыскиваемых преступника.



Ключевые эпизоды:



- Борьба с наркоторговлей: В Ташкентской области изъят 1 кг синтетических наркотиков, найденных "закладкой". Задержаны двое. В Мирабадском районе изъято еще 200 гр синтетики, весы, изолента и зип-пакеты.



- Пресечение торговли людьми: В Ташкенте задержаны гражданин Турции и двое узбекистанцев, пытавшиеся вывезти 2 женщин в Стамбул для сексуальной эксплуатации.



- Раскрытие преступлений в Ташкенте: Задержан грабитель, напавший на человека в Учтепинском районе. В ходе расследования обнаружен пистолет "Макарова" с патронами у его знакомого.



Оперативные мероприятия по стабилизации криминогенной обстановки продолжаются.