 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане прошли масштабные профилактические операции "Ориат" и "Корадори": результаты
01:44 10.02.2025

Масштабные операции "Ориат" и "Корадори" в Узбекистане: результаты
09.02.2025

В период с 5 по 7 февраля в Узбекистане проведены масштабные оперативно-профилактические мероприятия сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана.

Операция "Ориат":

- Проверено 340 общественных мест (сауны, СПА, гостиницы и т.д.) для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и преступлений против нравственности.
- 2957 граждан прошли разъяснительные беседы и медосмотр.
- Возбуждено 93 уголовных дела, 94 человека привлечены к уголовной ответственности, 153 – к административной. 766 граждан получили официальное предупреждение.

Операция "Корадори":

- Проведено 640 спецмероприятий по борьбе с наркопреступностью.
- Задержан 1401 человек, подозреваемый в распространении и употреблении наркотиков.
- Изъято:
• 28,857 кг наркотических средств (героин, опий, гашиш, синтетика)
• 9421 единиц сильнодействующих и психотропных препаратов
• 18 единиц огнестрельного оружия
• 126 единиц холодного оружия
- Возбуждено 269 уголовных дел, 119 человек привлечены к административной ответственности.
- Задержаны 53 разыскиваемых преступника.

Ключевые эпизоды:

- Борьба с наркоторговлей: В Ташкентской области изъят 1 кг синтетических наркотиков, найденных "закладкой". Задержаны двое. В Мирабадском районе изъято еще 200 гр синтетики, весы, изолента и зип-пакеты.

- Пресечение торговли людьми: В Ташкенте задержаны гражданин Турции и двое узбекистанцев, пытавшиеся вывезти 2 женщин в Стамбул для сексуальной эксплуатации.

- Раскрытие преступлений в Ташкенте: Задержан грабитель, напавший на человека в Учтепинском районе. В ходе расследования обнаружен пистолет "Макарова" с патронами у его знакомого.

Оперативные мероприятия по стабилизации криминогенной обстановки продолжаются.

Источник - Nuz.uz
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