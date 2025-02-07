Трамп заходит на переговоры с Россией с козырей: амнистия русским олигархам, - "МК"

01:51 10.02.2025

Трамп заходит на переговоры с Россией с козырей: амнистия русским олигархам

Два незаметных, но важнейших события в новостях недели



Наши взяли Дзержинск (укр. Торецк), ВСУ зашевелились в Курской области, Трамп продолжил уничтожение филиала ада на земле - USAID, Зеленский пытался торговаться за украинские недра. На этом фоне почти незаметно прошли две важные, многое определяющие, новости с нашей и с американской стороны.



Взятие Дзержинска помимо чисто военного (а это был крупнейший узел обороны ВСУ) имеет и еще одно измерение. Оно показывает, кто на самом деле определяет сейчас ход военных действий. Это вовсе не значит, что ВСУ сдулись и наши войска их гоняют как хотят. Враг силен и бои идут жестокие. Но инициатива уже окончательно за Россией, перелом произошел.



Именно поэтому в Курской области ВСУ пытаются укрепить свой плацдарм и обеспечить его снабжение, взяв под контроль дороги - что и происходило практически безуспешно на прошлой неделе. Оккупированная часть Курской области, по мнению Зеленского, может стать козырем на переговорах.



Посыл, однако, в корне неверен. России, в отличие от Украины, переговоры не нужны как воздух. Да, желательны, да, Россия готова к переговорам, но на своих условиях (что по сути называется, если забыть язык дипломатии, ультиматумом). Для России переговоры вовсе не являются жизненно необходимыми - см. Дзержинск.



А Зеленский хватается уже за все подряд. Трамп, например, напомнил о прошлогодней идее - Украина будет расплачиваться редкоземельными металлами. И Зеленский тут же ее подхватил - так вот зачем (про защиту демократии от тоталитаризма как-то подзабыли) США помогать Киеву. И давай мечтать о строительстве хрустального моста над озером: мол, вместе с американцами будем разрабатывать месторождения, прибыль получать. Трамп не оценил. Вы, говорит, будете этими металлами расплачиваться за ту помощь, что вам уже оказали - миллиардов на сто. Ну и, так и быть, можем еще на полмиллиарда сделку заключить. Так что недра Украины уже недра не Украины.



На неделе Трамп поставил точку в существовании (стоит оговориться - в нынешнем виде) Агентства США по международному развитию (USAID). Нам-то что? "Финансируемые USAID специалисты проекта Rule of Law ("Верховенство закона") помогли разработать Конституцию России, Первую часть Гражданского кодекса России и Налоговый кодекс России. Помощь USAID непосредственно привела к принятию Земельного кодекса 2001 года, который предоставил право покупать, продавать и владеть городской и сельской землей в России", – говорится в информационном бюллетене о деятельности USAID в России.



То есть мы живем во-многом по законам, разработанным после распада СССР, с помощью американских специалистов. Разработанным явно не на пользу суверенному развитию страны. Да собственно те же самые американские эксперты помогали "младореформаторам" (Чубайс в их числе) проводить либеральные реформы - и страна чудом выжила и не развалилась.



И если кто-то думает, что с разгромом USAID из наших элит, в том числе из госуправления, исчезнут выкормыши этого агентства - тот жестоко ошибается. Именно их наличие объясняет очень многое: почему, например, Путин говорит одно, а на деле, после чиновничьей "проработки" получается все "не совсем так" как задумывалось. Ну, на вскидку, помните историю с семейной ипотекой, когда президент удивлялся, что "есть оказывается какие-то лимиты, а народ про них не знает"? Вот то-то.



Трамп, можно быть уверенным, не будет уничтожать такой инструмент влияния полностью - переформатирует под свои нужды.



Тем более, что в вопросах влияния Трамп знает толк. Без особой шумихи в США была расформирована опергруппа KleptoCapture, которая занималась поиском и конфискацией яхт, самолетов и недвижимости российских олигархов, попавших под ограничения с началом СВО. О ее эффективности можно судить хотя бы по такому факту: в сентябре 2023 года сообщалось, что с конца февраля 2022 года США конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму более 1 млрд долларов по всему миру. Вот это прекращение борьбы с русскими олигархами - сильный ход в подготовке к переговорам с Россией. Одно дело когда олигархи, преследуемые Западом, были вынуждены ради собственного выживания сплотиться "вокруг флага", фактически быть на стороне народа. И другое дело - когда "давайте по старому", живите как до СВО без забот в "райском саду" и "цивилизованном мире".



С другой стороны, у нас правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила наконец механизм конфискации зарубежных активов в ответ на "недружественные действия" США и других государств. То есть российские золотовалютные резервы на Западе сразу "заморозили", а проще говоря забрали себе. А у нас вот ждали почти три года с ответом. Потому что надежда на возвращение обратно в клуб "цивилизованных" все никак не умрет. И, можно предположить, что условие не трогать западные активы ни при каких обстоятельствах было одним из важнейших для будущего урегулирования. Одобрение механизма конфискации - это, конечно, еще не введение в его в действие. Но уже большое изменение. Следующий шаг - реальная конфискация у "уважаемых людей". И вот его России точно не простят.



Дмитрий Попов