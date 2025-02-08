К 80-летию Победы. Готовятся визиты Си Цзиньпина в Москву (9 мая) и Путина в Пекин (3 сентября)

13:35 10.02.2025

Готовятся визиты Си Цзиньпина в Москву и Путина в Пекин



Встречи пройдут по случаю 80-летия Победы



МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Взаимные визиты председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Москву и Пекин по случаю 80-летия Победы готовятся. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Речь идет о праздновании в Москве 9 мая годовщины Победы в Великой Отечественной войне и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой.



"Да, такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся", - сказал Песков.



Как ранее заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов, Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил российского лидера Владимира Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября.