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Европа на распутье. Одни не могут, другие не хотят, - Алексей Белов
13:44 10.02.2025

Европа на распутье. Одни не могут, другие не хотят
В Мадриде прошел съезд правоконсервативных сил

10.02.2025 | Алексей БЕЛОВ

Одним из самых заметных, хоть и старательно замалчиваемых в Европе событий стал прошедший в минувшие выходные в Мадриде съезд правоконсервативных сил, на котором было заявлено ни много ни мало о конце леволиберальной эпохи в Евросоюзе.

Партии, сформировавшие в Европарламенте фракцию "Патриоты Европы", выразили готовность взять на себя ответственность за европейское будущее.

"Вчера нас называли еретиками, говорили, что мы – прошлое, а сегодня все видят, что мы – будущее", – заявил выступивший на съезде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы живем в историческую эпоху. И мое послание всем старым лидерам – от Макрона до Шольца, а также вашему Санчесу – ваше время уже прошло. Они уже – история", – вторил ему лидер правящей в Нидерландах консервативной Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.

Происходящее сейчас с Старом Свете Вилдерс назвал "политическим землетрясением", источником которого стал новый президент США Дональд Трамп.



Тема Трампа вообще была во многом превалирующей на съезде. Что и говорить, если само мероприятие прошло под лозунгом "Сделаем Европу снова великой", что является калькой с известного трамповского MAGA – Make America Great Again.

Да и собравшиеся в Мадриде лидеры европейских политических сил в своих речах постоянно апеллировали к новому хозяину Белого дома, с одной стороны, старательно пытаясь привлечь его внимание, а с другой – как бы говоря: мы с Трампом.

"Избрание Дональда Трампа нельзя анализировать просто как смену власти в демократической стране или даже как патриотическое пробуждение нации, справедливо отбросившей силы упадка. Мы столкнулись с настоящим глобальным переломным моментом. Ураган Трампа пронесся по США, которые слишком долго погрязали в невыносимой и стерильной политкорректности", – заявила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Нас объединяет жестокость атак, которые различные части глобализма предпринимают против нас. Мы видели это и в США. И именно поэтому мы были так рады, когда судебная операция по заключению Дональда Трампа в тюрьму провалилась. И по той же причине мы были так счастливы его победой… Мы патриоты и рады, что Дональд Трамп на нашей стороне в битве за свободу", – отметил глава правой испанской партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль.

Вторым по частоте упоминания политическим лидером стала действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, свою открытую неприязнь к которой выражали практически все выступавшие.

"Необдуманные дипломатические и воинственные позиции ЕС, который скатывается в нелепый вакуум, опасный для мира во всем мире, губительны для влияния европейских стран на международной арене" – так охарактеризовала Ле Пен политику, проводимую нынешним руководством ЕК.

В свою очередь, Абаскаль выразил уверенность, что начатая Трампом борьба с американским deep state положит конец потоку тех миллионов долларов, которые в том числе шли и на поддержку "глобального проекта" в Европе.

Что касается финансирования различных программ связанных с глобалистами и Демпартией США то, пожалуй, одним из самых сильных ударов по ним стало недавнее решение Трампа закрыть агентство USAID, долгие годы занимавшееся продвижением демократии по всему миру. Разумеется, в том виде, как эту самую демократию понимали политические элиты США и Европы.

О некоторых примерах длительности USAID недавно рассказало агентство RT, упомянув среди прочего об огромных суммах, которые были потрачены на поддержку киевского режима и в том числе на финансирование ВСУ.

"Если раньше на военные нужды Украины расходовалось 20% бюджета, то сейчас 50%. Вопрос: куда делась дыра в 30%? Какие-то деньги снимаются с экономики, с социалки. Но основную дыру закрывают американцы. Правильно говорят, что Украина давно находится на содержании США. И если завтра Америка не даст денег, то и войны не будет", – рассказал RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, отметив, что деньги USAID позволяют Киеву оставаться на плаву и тратить все больше на продолжение войны.

Еще парочку неприятных для репутации USAID фактов подкинул намедни Дональд Трамп-младший, перепостив в своем блоге в сети X файлы WikiLeaks, имеющие прямое отношение к деятельности Агентства США по международному развитию в России.

В частности, упоминается проживавшая в Москве в первой половине 1990-х некая "независимая" журналистка Жанна Бурго, управлявшая "портфелем программ помощи демократии и образовательных обменов на сумму 250 миллионов в период интенсивного демократического перехода" и вовлеченная в "восстания или конфликты в критические моменты". О каких, точнее, о каком восстании идет речь, полагаю, напоминать не нужно

В дальнейшем мадам Бурго отметилась в Югославии, пребывая там в статусе стратегического консультанта по программам развития СМИ в Косове, а также менеджера проектов развития сообществ в Сербии и Черногории, и сыграв значительную роль в организации так называемой бульдозерной революции в Сербии, приведшей к свержению Слободана Милошевича.

Но вернемся в Европу. Столь ярко акцентированное внимание на своем союзе с Трампом, которое позволили себе лидеры право-консервативней Европы, говорит, скорее, об их слабости, чем о силе. Фактически получается, что, не приди к власти в США антиглобалисты, их европейские последователи так бы и сидели, извините, по норам, боясь даже нос высунуть и хоть как-то противодействовать деятельности Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен.

И даже сегодня при поддержке Вашингтона их шанс на победу выглядит весьма сомнительным. Во-первых, потому что Трамп, который действительно заинтересован в том, чтобы уничтожить европейское гнездо глобалистов и их "кормовую базу", все же не станет делать за европейских правых их же работу. Ему будет просто некогда. Да и методы эконмического удушения подходят для этих целей куда лучше пустых заявлений. А во-вторых, у нынешнего состава ЕК в запасе есть еще 4,5 года, и потому фон дер Ляйен и присные надеются в самом пиковом случае просто "пересидеть" Трампа.

Единственным событием, которое может разрушить гегемонию глобалистов в Евросоюзе, могут стать неожиданные результаты грядущих выборов Германии.

Если, скажем, в бундестаге окажутся лишь 4 партии (а по всем прогнозам, пока получается именно так), то победителю, которым наверняка станет блок ХДС/ХСС, придется создавать коалицию сразу с двумя партнерами: партией Шольца СДПГ и зелеными. С учетом нарастающего в ФРГ эконмического кризиса и значительной разницы в политических кредо будущих коалициантов такая коалиция долго не проживет – год-два, не больше.

Лидер ХДС Фридрих Мерц, который уже видит себя в кресле канцлера, об этом знает и получить подобный итог для своей политической карьеры явно не хочет. Альтернативой для него в прямом и переносном смысле может стать союз с "Альтернативой для Германии" (из тех самых европейских правых), который пока, по мнению большинства экспертов, выглядит крайне маловероятным, но который в то же время, по мнению почти половины жителей Германии, был бы не плохим результатом выборов.

Приход в власти АдГ, выступающей с крайне антиглобалистких позиций, равно как и развал тройственной коалиции в бундестаге, значительно подорвет политические позиции фон дер Ляйен в Европарламенте и, возможно, даже приведет ее к досрочной отставке.

Во многом именно поэтому "ведьма Урсула" готовится защищаться как с политической, так и с военной точек зрения. На прошедшем накануне мероприятии в Литве она заявила, что "пришло время и даже давно пора, взять безопасность и оборону Европы в свои руки".

"НАТО остается основой нашей обороны. Но очевидно, что нам необходимо усиление обороны в масштабах всего ЕС. Наш давний союзник, США, установил новую повестку дня. Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США. Среди растущей неопределенности мы осознаем потенциальные проблемы, но мы готовы к этому. И Европа твердо придерживается курса на свои глобальные обязательства и партнерства. И это особенно верно в отношении очень особенного партнера и будущего члена ЕС, которым является Украина. В этой новой реальности Украина нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо".

Правда, воинственные речи главы ЕК так и рискуют остаться только речами. Тратить деньги на милитаризацию никто в Европе не готов. Пока что все заявления о создании собственного военного союза в рамках НАТО остаются лишь прожектами да политическим PR-ом отдельных государственных деятелей.

Символично, что вышеупомянутое заявление было сделано Урсулой фон дер Ляйен на мероприятии, посвященном отсоединению Литвы, Латвии и Эстонии от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.

О том, что этот шаг в итоге приведет лишь к удорожанию энергии в странах Прибалтики и, как следствие, к еще большему эконмическому кризису, никто, похоже, не думает. Зато, как они говорят, "утерли нос Путину".

Причем тут Президент России, понять довольно сложно, но факт того, что политическая целесообразность продолжает оставаться у глобалистов в приоритете над экономическими потребностями, вполне очевиден. И именно такая политика однажды приведет к развалу Евросоюза, для чего даже не потребуется "помощь" Трампа.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739184240


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