"Первые жертвы уже есть". НАТО готовит ловушку для Балтийского флота России

13:49 10.02.2025

Страны НАТО будут испытывать боевые безэкипажные катера в Балтийском море



МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Коц. Операция Baltic Sentry идет уже месяц. Североатлантический альянс значительно усилил военно-морское присутствие у северо-западных границ России. Формально - для защиты подводных кабелей от "диверсий". На самом деле НАТО ведет разведку, отрабатывая новые тактические приемы и технологии. О том, что происходит на Балтике, - в материале РИА Новости.



Расширить присутствие



В официальном пресс-релизе сказано, что цель операции, стартовавшей в конце прошлого года, - предотвращение "любых попыток государственных или негосударственных субъектов нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре". Поводом послужило повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией 25 декабря. Причину инцидента до сих пор не установили, но западные СМИ и эксперты негласно возложили вину на Москву.



Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил последствиями, включая "абордаж, конфискацию и арест судов". Уже 26 декабря финский спецназ взял на абордаж нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга под флагом Островов Кука. Предъявили подозрение в разрыве кабеля Estlink 2. Вскоре обвинения сняли, но натовские моряки уже вошли во вкус.



Спустя месяц, 27 января, шведы задержали и обыскали судно Vezhen, вышедшее из порта в Усть-Луге под флагом Мальты. Подозревали в преднамеренном повреждении подводного кабеля между Швецией и Латвией. И вновь ничего не удалось доказать. Наконец, 31 января в пиратов решили поиграть норвежцы. По запросу Латвии они остановили Silver Dania c экипажем из российских граждан. Тоже по подозрению в подводных диверсиях. После обыска судно отпустили.



Хотя притянуть Россию к инцидентам с кабелями никак не получается, операцию Baltic Sentry и не думают сворачивать. Намерения вероятного противника ясны - блокировать Балтийский флот и воспрепятствовать движению торговых судов, попавших под западные санкции. По сути, "пираты Балтийского моря" готовятся к морской блокаде. Москва пока отвечает сдержанно, но многозначительно. С помощью сил и средств, имеющихся на предполагаемом театре военных действий.



В январе министр обороны Франции Себастьян Лекорню пожаловался в соцсетях, что российский ЗРК С-400 в Калининградской области взял на сопровождение самолет Atlantique 2, патрулировавший Балтийское море в рамках Baltic Sentry. Экипаж, получив предупреждение от бортового комплекса обороны, ушел на базу. Лекорню назвал эти действия "агрессивными". От характеристики действий НАТО воздержался.



Зато это сделал российский посол в Финляндии Павел Кузнецов: "Остается надеяться, что наши партнеры по региону осознают, что у России достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты натовских стратегов о превращении Балтийского моря во внутреннее озеро НАТО несбыточными, а попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями".



Прощупать Калининград



В Baltic Sentry принимают участие главным образом корабли класса фрегат. Такие есть у Германии, Дании и Польши. Кроме того, задействована морская авиация. Наверняка под шумок вероятный противник с помощью самолетов радиотехнической и радиоэлектронной разведки регулярно прощупывает Ленинградскую и Калининградскую области.



Последнюю, кстати, в НАТО относят к зонам ограничения и воспрещения доступа и маневра (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Это территории, максимально плотно прикрытые системами противовоздушной и противокорабельной обороны. Действительно, в Калининградской области создана глубокоэшелонированная система ПВО на основе комплексов С-400. Там же на боевом дежурстве стоят береговые ракетные "Балы" и "Бастионы". А по суше готова ударить группировка "Искандеров".



Зонами A2/AD в Пентагоне также признаны Тайваньский пролив и Крымский полуостров. Считается, что там западные войска понесут неоправданно высокие потери, превышающие ценность военного контроля над этими территориями. Очень вероятно, что учения Baltic Sentry - одна из попыток подобрать ключ к калининградскому бастиону.



НАТО уже развернула в Европе многодоменную тактическую группу (Multi-Domain Task Force, MDTF), состав и численность которой меняются в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила - высокоточные ракеты. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности. В случае войны MDTF задействует весь потенциал, чтобы снизить эффективность зон запрета доступа. А также уничтожит ключевые объекты военной инфраструктуры противника.



Будущее морской войны



Наконец, еще одна неявная цель НАТО в операции Baltic Sentry - опробовать новые технические средства для войны на море. Речь о беспилотниках - надводных, подводных и полупогружных. Американское издание Breaking Defense указывает, что альянс сделал выводы из относительно успешного опыта Украины в применении морских безэкипажных катеров против Черноморского флота России, а Балтийское море - идеальный испытательный полигон для такого вида оружия.



"Эти системы можно запускать с берега или кораблей, сбрасывать с воздуха, - сообщил изданию бывший глава ВМС Дании Торбен Миккельсон. - Сочетание пилотируемых и безэкипажных морских платформ - ключ к желаемому результату во всем спектре конфликтов. Балтийское море как в некотором роде внутренний водоем НАТО - идеальная "лаборатория" для отработки этой тактики".



Безэкипажные морские системы способны стать той самой "серебряной пулей", выводящей из строя любой корабль вплоть до авианосца. Корабельная оборона зачастую не в силах вовремя обнаружить малоразмерную цель, изготовленную вдобавок из материалов, снижающих радиолокационную заметность. Это понимают и в России. На днях председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о создании единого центра по выпуску военных безэкипажных катеров для ВМФ. Тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.