КазТАГ: Суд Казахстана отказался разъяснять решение по иску в пользу родных начальника прокуратуры

14:00 10.02.2025

Астана. 7 февраля. КазТАГ – Суд Казахстана отказался разъяснять решение по иску в пользу родных руководителя прокуратуры района Есиль Астаны Ерденбека Токбаева, передает корреспондент агентства.



"В удовлетворении заявления ТОО "МИА "КАЗТАГ" о разъяснении постановлений судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны по данному делу отказать", - говорится в определении суда Астаны в пятницу.



Напомним, 30 января КазТАГ сообщал, что суд встал на сторону Алтынбека и Разии Токбаевых, которые после пресс-конференции, на которой соучредитель ТОО "Акбулак-Агро" Руслан Шакенов сообщил о незаконном выводе Токбаевыми средств из компании, подали в суд на Шакенова, а также на ряд СМИ, которые рассказали про эту пресс-конференцию. Тогда Шакенов сообщил, что прокурор Ерденбек Токбаев приходится братом указанным Алтынбеку и Разие Токбаевым. Несмотря на то, что истцы проиграли дело Шакенову, обвинения которого не удалось опровергнуть, суд все же решил отдельно вынести решение против МИА КазТАГ. Речь идет о материале "Бизнесмен: Справедливый Казахстан – НЕ для всех и НЕ для каждого. Сейчас или навсегда?"



Если отбросить версию о политической подоплеке данного решения, которое могло бы быть связанно именно с заголовком, в котором ставится под сомнение тезис о "Справедливом Казахстане", то, по мнению юриста КазТАГ, причина такого абсурдного решения суда, когда истец проигрывает дело, но суд избирательно выносит решение еще и против конкретно одного из ответчиков, может крыться в простой уловке: если в будущем Токбаевым припомнят про вывод средств из ТОО, они смогут доказать, что судились по этому делу и суд даже потребовал от СМИ в лице КазТАГ удалить и опровергнуть информацию про вывод средств.



Добавим, что уже после публикации материала с пресс-конференции Шакенов сообщил, что прокуратура Акмолинской области закрыла уголовное дело о выводе средств из ТОО "Акбулак-Агро", возбужденное по пункту 1 части 3 статьи 189 (растрата вверенного чужого имущества) УК РК, вопреки множеству доводов, подтверждающих криминальный характер произошедшего. Примечательно, что в карьере Ерденбека Токбаева, который является уроженцем Акмолинской области, есть период, когда он занимал руководящий пост и в прокуратуре Акмолинской области. Более того, после пресс-конференции и публикации сведений, озвученных Шакеновым на ней, КазТАГ обращал внимание, что сторона Токбаевых пытается давить на СМИ через юстицию Астаны.



Отметим, что информация о том, что Алтынбек Алибекович и Разия Алибековна Токбаевы являются родственниками влиятельного столичного прокурора, является перепроверенной и тоже достоверна – эту информацию в ответ на запрос КазТАГ редакции подтвердил сам прокурор Есильского района Астаны Ерденбек Алибекович Токбаев.



Редакция КазТАГ принципиально не согласна с решением суда и будет активно освещать дальнейшее развитие событий.



Вместе с тем, остается открытым вопрос – получается, в Казахстане нельзя освещать пресс-конференции, на которых люди жалуются на родственников высокопоставленных прокуроров, и если так, то это ли не цензура?