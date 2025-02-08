Президент Узбекистана поручил Генпрокуратуре следить за исполнением плана по установке солнечных панелей

14:04 10.02.2025

Генпрокуратура проконтролирует установку солнечных панелей в Узбекистане

10 февраля



Указом президента о реализации госпрограммы Генпрокуратуре поручено следить за исполнением плана по установке солнечных панелей в Узбекистане. Минэнерго совместно с хокимиятами разработает программу их установки в разрезе районов и городов.



Генеральной прокуратуре Узбекистана поручено установить строгий контроль за обеспечением исполнения плана по установке устройств возобновляемых источников энергии малой мощности (солнечных панелей). Это предусмотрено указом президента от 7 февраля о реализации госпрограммы на 2025 год.



Ведомство во главе с заместителем генпрокурора Шохрухом Аминовым также должно обеспечить безусловное соблюдение требований законодательства при установке солнечных панелей и гелиоколлекторов (солнечных водонагревателей).



Приоритетными подходами развития страны в "Год охраны окружающей среды и "зеленой экономики" в том числе определены увеличение доли возобновляемой энергии в энергобалансе республики, включая строительство крупных "зеленых электростанций" на основе государственно-частного партнерства, расширение сети малых и микроГЭС в регионах, стимулирование установки солнечных панелей в домах населения.



В 2025 году планируется довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электроэнергии до 26% и до 40% в общей структуре мощностей генерации за счет запуска крупных солнечных и ветряных станций суммарной мощностью 4,5 ГВт, установки солнечных панелей мощностью 785 МВт, строительства гидроэлектростанций мощностью 225 МВт.



Министерству энергетики совместно с Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента поручено внести в Кабинет министров в месячный срок программу установки солнечных панелей и гелиоколлекторов в 2025 году в разрезе районов и городов, а также программу строительства микроГЭС в 2025-2026 годах.



Президент на совещании 27 января заявил, что настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики. Долю "зеленой" энергии в общей структуре генерации в Узбекистане планируется увеличить c 16% до 26%. Для поддержки низкоуглеродных проектов будет привлечено 300 млн долларов.



На совещании обсуждалось выделение 2 трлн сумов на стимулирование установки солнечных панелей и водонагревателей. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что при оснащении крыш не менее 50% их площади будет отводиться под солнечные установки.



Заместитель генпрокурора Шохрух Аминов подчеркнул, что в 2025 году не менее 40% энергопотребления частных домов, малого бизнеса и социальных объектов должно покрываться за счет альтернативных источников энергии. "Эта задача будет выполнена беспрекословно", - заявил он.



28 января замгенпрокурора провел расширенное заседание Республиканского штаба по координации и эффективной организации госконтроля за использованием топливно-энергетических ресурсов. На нем представлены планы установить солнечные панели в 100 тысячах объектах и 150 тысячах домах. Для выполнения этой задачи и контроля за установкой оборудования будут созданы рабочие группы из представителей местных хокимиятов, таможенных органов, "Узэнергоинспекции", коммерческих банков, предприятий энергоснабжения и других структур.