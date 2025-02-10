 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан: 50% сел обеспечены чистой питьевой водой или в 50% сел нет чистой питьевой воды?
14:11 10.02.2025

10 февраля 2025

Бишкек (АКИpress) – 50% сел Кыргызстана обеспечены чистой питьевой водой. Об этом сообщил директор Службы водных ресурсов при Минсельхозе Алмазбек Сокеев 10 февраля на заседании бюджетного комитета ЖК.

По его словам, в 1070 селах нет чистой питьевой воды.

Депутаты рассматривают соглашение о гранте между Кыргызской Республикой и Кувейтским Фондом арабского экономического развития для финансирования подготовки технико-экономического обоснования и предварительной разработки "Проекта развития водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей".

Депутат Айсара Абдибаева ("Ишеним") спросила, вошли ли ряд сел Аксыйского района в этот список.

Депутат Эльвира Сурабалдиева (Первомайский округ) предложила открыто обсуждать список сел. "Как вы можете брать кредиты, не зная, в каких селах нет воды?" - спросила она.

Депутат Данияр Толонов (Куршабский округ) поддержал коллег. "Нужно определить критерии, как эти села будут отбираться. Дайте нам реальные критерии. Давайте целый день посвятим обсуждению чистой воды. Дайте нам реальную картину по каждому селу Кыргызстана", - сказал он.

Депутат поставил на голосование предложение Эльвиры Сурабалдиевой посвятить одно заседание комитета вопросу чистой питьевой воды. Депутаты поддержали его.

Источник - АКИpress
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