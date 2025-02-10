Кабмин Туркменистана: три увольнения, итоги 2024 года и планы на 2025-й

14:41 10.02.2025

10 февраля 2025



7 февраля президент Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета министров по итогам работы вице-премьеров за 2024 год, сообщает госинформагентство ТДХ.



О выполнении Госбюджета доложил министр финансов и экономики Сердар Джораев, после чего глава государства уволил его без объяснения причин (занимал свой пост с февраля 2023 года). На эту должность назначен его заместитель Мамметгулы Астанагулов. Джораев также лишился должности национального координатора Европейского Союза по международной технической помощи от правительства Туркменистана и управляющего Всемирным банком от Туркменистана, которую получил Астанагулов.



Также без объяснения причин уволены:



- вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова (занимала свой пост с июля 2020 года). На ее место назначена Бахар Сейидова, которая является председателем Комитета Меджлиса по науке, образованию, культуре и молодежной политике.



- хяким Ахалского велаята Солтанмырат Солтанмырадов (занимал свой пост с июля 2024 года). На его место назначен Тойгулы Нурмырадов.



Отдельно говорилось про развитие нефтегазовой отрасли. Курирующему нефтегазовую отрасль вице-премьеру Батыру Аманову приказано:



- активизировать освоение газового месторождения "Galkynyş";



- усиленными темпами вести строительство газопровода ТАПИ, особенно его ключевого участка Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly";

повысить производственные мощности Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода;



- ускорить темпы работы по разведке и поиску перспективных залежей углеводородных ресурсов, геологических изысканий по поиску залежей полезных твердых ископаемых, редко встречающихся минералов, подземных вод;



- повышать квалификацию специалистов нефтегазовой промышленности.



Гендиректору Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхану Чакыеву поручено провести:



- реконструкцию аэропортов;



- модернизацию парка воздушных судов;



- работу по открытию международных авиарейсов по новым направлениям и расширению маршрутов грузоперевозок;



- задействовать потенциал Международного морского порта Туркменбаши, судостроительного и судоремонтного завода "Balkan".



Затем Сердар Бердымухамедов привел некоторые показатели за 2024 год:



- рост ВВП составил 6,3%;



- создано 5735 новых рабочих мест;



- открыты 86 объектов производственного и социально-культурного назначения;



- сдан в эксплуатацию 1 миллион 145 тысяч квадратных метров жилья;



- дайхане обеспечили продовольственную безопасность страны.



Президент подписал Программу социально-экономического развития страны и инвестиций в 2025 году. В соответствии с ней в текущем году предусматривается сохранить темп роста ВВП на уровне 6,3%, за счет строительства новых предприятий создать свыше 3000 рабочих мест, довести объем внешнеторгового оборота до $20 миллиардов. В экономику страны за счет всех источников финансирования будет направлено 40 миллиардов манатов инвестиций.



В 2025 году планируется построить и сдать в эксплуатацию:



- жилые дома площадью около 500 тысяч квадратных метров, школ на 4620 мест, детсадов - на 2000 мест.



- села в генгешликах "Öňaldy" в этрапе Ак бугдай и "Gowşut" Каахкинского этрапа Ахалского велаята;



- новые села в Кизыларватском этрапе Балканского велаята;



- новый поселок в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята; автомобильный мост через залив Гарабогазкел в Балканском велаяте;



- аэропорт в поселке Джебел Балканского велаята;

ввести в строй участок Мары – Туркменабат автомагистрали Ашхабад – Туркменабат;



- высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.



Президент также подписал Постановление, предписав обеспечить посадку в 2025 году 3 миллионов саженцев в Туркменистане.