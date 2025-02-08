США и Япония заявили о готовности оборонять архипелаг Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Китай выразил сильное недовольство

14:54 10.02.2025

США и Япония подтвердили готовность совместно обеспечивать безопасность спорных островов



Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - США и Япония подтвердили, что в соответствии с двухсторонним Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности готовы совместно обеспечивать оборону спорного архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).



"Лидеры подтвердили, что статья V договора (...) применяется к островам Сенкаку", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исиба в Вашингтоне.



Эта статья предусматривает, что каждая из сторон считает любую военную агрессию против союзника угрозой своей национальной безопасности.



В заявлении говорится о "решительном неприятии любых действий, направленных на подрыв давнего и мирного управления островами Сенкаку Японией".



Архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море в настоящее время контролирует Токио. Он является предметом территориального спора между Японией и Китаем - отношения между странами обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова у японского владельца.



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Китай резко осудил заявление США и Японии, которое является вмешательством во внутренние дела Китая



Пекин, 10 февраля /Синьхуа/ -- Китай выражает сильное недовольство и решительный протест по поводу недавнего совместного заявления, которое сделали США и Япония в отношении Китая, считая его грубым вмешательством во внутренние дела Китая, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



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Острова Сенкаку (Дяоюйдао) – архипелаг в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня, предмет территориального спора между Японией, Тайванем и Китайской Народной Республикой. Острова находятся под управлением Японии с 1972 года. Территориальный спор вокруг них между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.