В Узбекистане в вениках из Афганистана нашли 600 кг гашиша

15:21 10.02.2025

Свыше 600 кг гашиша, спрятанного в вениках, пытались ввезти из Афганистана в Узбекистан



На посту "Айритом" в Сурхандарье задержана крупная партия наркотиков - 612 кг гашиша стоимостью более 16,5 млн долларов. Наркотики были спрятаны в ручках веников, их пытались провезти из Афганистана транзитом через Узбекистан.



В Сурхандарьинской области сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности Узбекистана предотвратили очередную попытку ввоза в страну крупной партии наркотических средств. Об этом сообщает пресс-секретарь председателя Таможенного комитета Хусан Тангриев.



