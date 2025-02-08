|Кадровые перестановки в Кыргызстане. Чынгыз Кожошев назначен председателем ГСИН
15:48 10.02.2025
Бишкек, 10.02.25. /Кабар/. Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков представил коллективу назначенных заместителей председателя Службы антимонопольного регулирования.
По данным ведомства, на должность заместителей председателя Службы антимонопольного регулирования назначены:
- Муратбек Иманкулов
- Сыргак Оморов
В ходе представления были обозначены основные приоритеты деятельности Службы, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции, защиту прав потребителей и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в Кыргызстане.
Бишкек, 10.02.25. /Кабар/. Найманбаев Азамат Багдатович назначен советником министра образования и науки Кыргызстана.
Как сообщили в ведомстве, до назначения на эту должность он работал первым проректором Международного университета Кыргызстана.
Бишкек, 10.02.25. /Кабар/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Кожошев Чынгыз Эргешбаевич назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний.
Напомним, он возглавил Служба исполнения наказаний в декабре 2024 года. А в начале февраля 2025 года указом президента была создана Государственная служба исполнения наказаний при кабинете министров на базе Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции.