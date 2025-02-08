Кадровые перестановки в Кыргызстане. Чынгыз Кожошев назначен председателем ГСИН

15:48 10.02.2025

Бишкек, 10.02.25. /Кабар/. Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков представил коллективу назначенных заместителей председателя Службы антимонопольного регулирования.



По данным ведомства, на должность заместителей председателя Службы антимонопольного регулирования назначены:

- Муратбек Иманкулов

- Сыргак Оморов



В ходе представления были обозначены основные приоритеты деятельности Службы, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции, защиту прав потребителей и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в Кыргызстане.



Бишкек, 10.02.25. /Кабар/. Найманбаев Азамат Багдатович назначен советником министра образования и науки Кыргызстана.



Как сообщили в ведомстве, до назначения на эту должность он работал первым проректором Международного университета Кыргызстана.



Бишкек, 10.02.25. /Кабар/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Кожошев Чынгыз Эргешбаевич назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний.



Напомним, он возглавил Служба исполнения наказаний в декабре 2024 года. А в начале февраля 2025 года указом президента была создана Государственная служба исполнения наказаний при кабинете министров на базе Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции.



