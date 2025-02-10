Казахстан закупает бытовой техники за рубежом львиную долю (или медвежью?)

16:00 10.02.2025

Импорт бытовой техники продолжает расти в Казахстане



10.02.2025



Казахстан закупает львиную долю бытовой техники за рубежом



За прошлый год казахстанские предприятия произвели бытовых приборов на 7,2 млрд тенге, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает корреспондент Check-point.kz.



Карагандинская область стала лидером с объемом производства на 3,1 млрд тенге 43,1% от общего объема. На втором месте Алматинская область - 2,2 млрд тенге, замыкает тройку Алматы с 1,3 млрд тенге.



Но вот интересный факт: в стране не было выпущено ни одного бытового холодильника, морозильника или промышленной стиральной машины, и, конечно же, ни одного миксера.



Импорт продолжает заполнять рынок: поставки холодильников и морозильников выросли на 15% и достигли 748,9 тыс. штук, импорт стиральных машин для прачечных вырос на 26,3% - до 30,8 тыс. единиц, а миксеров и измельчителей в страну завезли аж 2,7 млн штук - это на 27,7% больше, чем годом ранее.



Теперь о хорошем: кое-что у нас все-таки производится. Например, выпущено бытовых 5,9 тыс. стиральных машин, правда, это всего 0,8% от общего объема рынка. Для сравнения: в страну было импортировано 733,7 тыс. бытовых стиральных машин.



Сегмент вентиляторов и вытяжных шкафов тоже начинает оживать. Если в 2023 году их доля на рынке была 0,001%, то сейчас она выросла до 0,04% (выпущено 2,7 тыс. приборов, импортировано - 7,5 млн).



Пылесосы - аналогичная ситуация: местное производство составило 3,7 тыс. штук, а доля на рынке - всего 0,7%, тогда как импорт достиг 525 тыс. штук.