 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Волшебный пендель" от Маска и Трампа заставил болгар неожиданно прозреть
16:06 10.02.2025

Матвей Исаев. 10.02.2025

В Болгарии ни для кого давно не секрет, что большинство местных политиков и формально "независимых" СМИ финансируются иностранными кураторами, прежде всего из США.

Настоящий переполох среди болгарской политической элиты разразился после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости закрытия основной соросовской структуры – USAID, которую он обозвал "группой радикальных левых безумцев". Трудно сказать, где полет трамповской фантазии выявил озвученную им "левизну", однако именно USAID был и остается главным поставщиком грантов для прозападных болгарских политиков.

Еще большие волнения вызвал аудит USAID, проведенный министерством эффективности государственного управления (DOGE) США, возглавляемым миллиардером Илоном Маском. Проверка показала, что лишь менее 10% иностранной помощи, распределяемой USAID, фактически дошло до людей, действительно в ней нуждающихся. Агентство Associated Press процитировало слова Маска:

"Трамп согласился закрыть USAID".

Среди наиболее одиозных структур Сороса, фонд "Америка для Болгарии". Приведу прямую цитату из статьи, вполне прозападного местного издания Стандарт:

"За почти 17 лет своего существования фонд "Америка для Болгарии" получил десятки миллионов долларов - денег американских налогоплательщиков - для использования в гуманитарных целях и для содействия стабилизации демократии в нашей стране. Вместо этого фонд использует деньги для подпитки и расширения влияния в нашей стране миллиардера Джорджа Сороса и его заместителя в Болгарии - олигарха Иво Прокопьева и его окружения".

Средства массовой информации, получающие гранты от "Америка для Болгарии", также получили многомиллионное финансирование для обеспечения "правильного" освещения событий.

Издание добавляет:

"В конце 2023 года и начало 2024 года, еще более агрессивно начинается выдача еще более крупных грантов организациям, обслуживающим интересы Сороса и Прокопьева в нашей стране (см. таблицу), на общую сумму более 42,7 млн. лева. Два самых крупных из них рассчитаны на период до конца 2028 года. Или, другими словами, почти до конца срока полномочий новоизбранного 47-го президента США Дональда Трампа. Это явный показатель того, что финансирование, скорее всего, было предоставлено превентивно - для того, чтобы сеть закулисного влияния Сороса и Прокопьева в нашей стране выжила даже в те времена, когда перенаправление в нее денег американских налогоплательщиков будет прекращено"…

Как выяснилось, финансовой поддержкой евроатлантического курса в Болгарии занималась целая сеть западных структур. Болгарский сайт Гласове приводит в своей публикации шокирующие цифры:

"Помимо Агентства по международному развитию и USAID, еще одним крупным грантодателем в Болгарии являются EEA и Norway Grants. Согласно их собственному графику, они распределили 2,8 млрд евро в виде грантов, из которых 210 млн. - в Болгарии. То есть, 420 миллионов левов для Болгарии"!

Лидер оппозиционной партии "Возраждение" Костадин Костадинов продемонстрировал с парламентской трибуны список сумм, которые были розданы Болгарии Соединенными Штатами за последние четыре года.

"За последние 4 года, как стало ясно из информации из администрации нового президента США Дональда Трампа, для Болгарии было выделено 431 миллион долларов. Вы можете посмотреть список денег, которые были даны за рубеж, и только через USAID, в эту сумму не входят деньги фонда "Америка для Болгарии". Это около 800 миллионов левов. Деньги фонда "Америка для Болгарии" включены в отдельное направление, деньги Сороса сюда не включены, Норвежский фонд не включен, и несколько организаций, которые раздают деньги под столом, также не включены", – сказал Костадинов.

Лидер болгарских евроскептиков заявил, что в стране есть СМИ, которые являются настоящими "фабриками фейковых новостей". Костадинов обратился к лидерам других партий в парламенте с просьбой создать временную комиссию по расследованию деятельности иностранных фондов на территории Болгарии.

Источник - ПолитНавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739192760


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