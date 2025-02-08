Истребитель Су-57Э совершил первый тренировочный полет на выставке в Индии

16:12 10.02.2025

Российский истребитель Су-57Э совершил первый тренировочный полет на Aero India



Бангалор, Индия, 10 февраля, 2025, 15:50 - ИА Регнум. Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э совершил первый полет на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре, сообщил ТАСС 10 февраля.



Самолет пилотировал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.



