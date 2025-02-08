|Истребитель Су-57Э совершил первый тренировочный полет на выставке в Индии
16:12 10.02.2025
Российский истребитель Су-57Э совершил первый тренировочный полет на Aero India
Бангалор, Индия, 10 февраля, 2025, 15:50 - ИА Регнум. Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э совершил первый полет на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре, сообщил ТАСС 10 февраля.
Самолет пилотировал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.
Истребитель совершил первый квалификационный (тренировочный) полет в преддверии запланированных демонстрационных вылетов в рамках выставки. Су-57Э находился в небе около десяти минут.
Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" подписал первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнерам. Глава компании Александр Михеев отметил, что дружественные страны хотят приобретать российское надежное и уже зарекомендовавшее себя вооружение.
Министерство обороны Индии оценивает возможность приобретения российского истребителя пятого поколения Су-57, заявил 9 февраля замглавы ведомства Санджив Кумар. Он добавил, что ожидает от пилотов Су-57 захватывающего выступления в ходе авиашоу.
На выставке Aero India "Рособоронэкспорт" впервые представит новейший двигатель для истребителей, сообщал ранее Михеев. Его разработала Объединенная двигателестроительная корпорация. "Изделие 177С" предполагается устанавливать в многоцелевых истребителях 4++ и 5-го поколения.