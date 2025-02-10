Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла и двойного дна

16:17 10.02.2025

Рябков указал на отсутствие тайных замыслов в позиции РФ по урегулированию на Украине

Рябков: в позиции РФ по урегулированию на Украине нет двойного дна



10 февраля 2025



Во взглядах России по разрешению кризиса на Украине нет никакого тайного замысла и двойного дна. Об этом 10 февраля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.







"В нашей позиции нет никакого двойного дна, никакого тайного замысла, в ней нет элемента игры на публику. Наша позиция - это производное глубоко внутренне не просто прочувствованных, а пережитых с полным пониманием серьезности и трагичности происходящего национальных интересов нашей страны", - сказал замминистра.



Он подчеркнул, что государственные интересы нельзя предать, представители России обязаны их отстаивать.



Рябков обратил внимание, что на Украине происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, и их нужно учитывать. Кроме того, Москве совершенно необходимо добиться от новой администрации в Вашингтоне признания того факта, что без решения проблем, которые стали первопричинами конфликта, не получится добиться договоренностей. Замглавы МИДа подчеркнул, что в этом вопросе Россия не готова на полумеры.



Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что в основу вероятных переговоров по урегулированию на Украине могут лечь наработки 2022 года по внеблоковому безъядерному статусу страны. При этом замминистра указал, что российские власти пока не получали конкретных предложений по диалогу.



Тогда же постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что по разрешению украинского конфликта возникают вопросы: кто будет подписывать потенциальные договоренности и как они будут оформлены с юридической точки зрения? Постпред напомнил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года и, кроме того, он подписал указ о запрете вести переговоры с Россией.



Зеленский 1 февраля сообщил, что рассчитывает на начало переговоров о мирном урегулировании, на которых будут представлены Украина, Россия, США и Евросоюз (ЕС). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, указал, что Москва рассматривает это заявление украинского лидера как пустые слова.



Президент России Владимир Путин неоднократно напоминал, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, но они должны вестись на базе положений, согласованных в Стамбуле, а не на основе "эфемерных требований". Кроме того, 28 января российский президент уточнил, что со стороны Украины переговоры с Россией может вести "кто угодно", однако подписывать документы по итогам решений должны легитимные люди.







Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.