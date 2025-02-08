РБК: какие на Украине остались полезные ископаемые и каков потенциал для их добычи

16:43 10.02.2025

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

Тишков усомнился в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине



С включением в состав России новых территорий Украина потеряла часть месторождений, но у нее остаются запасы редких и ценных ресурсов. Однако есть сомнения, что после призыва Трампа инвесторы будут вкладываться, считает эксперт



После предложения президента США Дональда Трампа оказывать Украине помощь в обмен на ее редкоземельные металлы украинские и западные СМИ привели оценки экспертов, согласно которым запасы полезных ископаемых оцениваются в триллионы долларов. "Forbes Украина" приводил цифру $15 трлн, в то же время The Washington Post еще в 2022 году со ссылкой на аналитиков писала, что под контролем России уже оказались месторождения с запасами на $12,4 трлн. Опрошенные РБК эксперты рассказали, какие на Украине остались полезные ископаемые и каков потенциал для их добычи.



Украина до недавнего времени была одной из самых обеспеченных полезными ископаемыми страной, там разрабатывались залежи нефти, газа, угля, сланцев, урана, железа, марганца, хрома и никеля, титана, магния, а также алюминия, меди, цинка, свинца, были найдены золото, серебро, ртуть, бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий и лантаноиды, германий и скандий, сказал РБК член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков.



"Но одно - запасы ископаемых, а другое - их разработка и инфраструктура добычи", - обращает внимание он.



