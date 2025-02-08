В Кыргызстане предложили ввести семейное поручительство при регистрации брака

17:03 10.02.2025

С таким предложением выступил депутат Дастан Бекешев.



По его мнению, мера помогла бы решить проблему взыскания алиментов с мужчин, которые не хотят обеспечивать своих детей после развода.



Бекешев отметил, что в таком случае семья супруга должна будет взять на себя финансовые обязательства по содержанию ребенка в случае расторжения брака.



"Отец, мать, братья и сестры супруга должны будут нести финансовое бремя, если и хродственник избегает ответственности, скрывает доходы или не работает", - отметил депутат.



Нардеп отметил, что в республике около 100 тыс мужчин, которые не платят алименты.



