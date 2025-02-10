Узбекистан. Ректором недавно созданного Cyber University назначен Шухрат Каюмов

21:33 10.02.2025

Cyber University возглавит Шухрат Каюмов



10 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Ректором недавно созданного Cyber University назначен Шухрат Каюмов. Решение подписал Кабмин.



Каюмов окончил Ташкентский государственный технический университет и Ташкентский государственный экономический университет, учился в вузах Японии и Германии.



