|Узбекистан. Ректором недавно созданного Cyber University назначен Шухрат Каюмов
21:33 10.02.2025
Cyber University возглавит Шухрат Каюмов
10 февраля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Ректором недавно созданного Cyber University назначен Шухрат Каюмов. Решение подписал Кабмин.
Каюмов окончил Ташкентский государственный технический университет и Ташкентский государственный экономический университет, учился в вузах Японии и Германии.
Отметим, что ранее он возглавлял Узбекский государственный университет мировых языков, а также работал директором Центра развития информационно-коммуникационных технологий в сфере народного образования.
Напомним, что новый вуз, созданный 20 января по постановлению президента Шавката Мирзиеева, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, цифровой экономике и технологиям, робототехнике и разработке систем с искусственным интеллектом.