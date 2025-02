The Grayzone о битве под Крынками: "От безумного начала до плачевного финала она исключительно британская"

21:57 10.02.2025 Истинной задачей украинского десанта через Днепр в 2023 году был прорыв в Крым. Подрыв плотины Каховского водохранилища - лишь первый пункт плана



Сергей Ищенко



Американское интернет-издание The Grayzone проанализировало итоги завершившейся в июне 2024 года сокрушительно провальной для ВСУ, памятной многим десантной операции по захвату и удержанию в течение восьми месяцев на левом берегу Днепра плацдарма близ села Крынки.



И пришло к выводу, о котором, на самом деле, все давно догадывались: в действительности операцию планировал вовсе не Киев, а Лондон. А конечной ее целью было вовсе не одно только форсирование Днепра, а внезапный бросок врага в Крым. До въезда в который через Перекоп от Крынок всего-то около 80 километров.



"Операция длилась с октября 2023 года по июнь 2024. Пожалуй, самым поразительным открытием стало то, что вся она - от безумного начала до плачевного финала - была исключительно британской", - изумляется The Grayzone. Поэтому, мол, "пришло время критически проанализировать тайную роль Лондона в постоянном подстрекательстве и эскалации, приведшей к бессмысленной гибели огромного количества украинцев".



"Расчет был на то, что захват плацдарма в Крынках станет „переломным моментом". А открытие „второго фронта" позволит вторгшимся морпехам (ВСУ - „СП") совершить марш-бросок в Крым и добиться решающей победы", - продолжает издание.



По логике The Grayzone, даже подрыв ранним утром 6 июня 2023 года трехкилометровой длины плотины Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра оказался составной частью этого дьявольского плана британцев.



После этого обширные прибрежные участки Херсонской области ушли под воду и полностью обезлюдели.



А русло Днепра в этом месте, прежде имевшее ширину в труднопреодолимые для любого десанта 5−20 километров, по состоянию на 20 июня того же года на отдельных участках сократилось до 500−1000 метров. С быстро пересыхавшей поймой по обоим берегам. Что создало весьма благоприятные условия для форсирования реки.



В том, что задумывавшие именно такой маршрут для стремительного броска на Крым многое просчитали очень и очень заранее, убеждает и тот факт, что еще в феврале 2023 года Лондон предложил Владимиру Зеленскому две разрозненные прежде бригады морской пехоты (36-ю и 37-ю отдельные), с самого начала СВО сражавшиеся с нами на фронте, сначала объединить в отдельный корпус.



А затем по частям отправлять их на ускоренное, пятинедельное обучение десантным действиям в Великобританию.



Именно так послушный Киев и поступил. В мае 2023 года (ровно за полгода до начала форсирования Днепра под Крынками) Зеленский своим указом сначала вывел морскую пехоту из состава Военно-Морских сил Украины и сделал ее отдельным видом своих вооруженных сил.



Одновременно по американскому образцу объединив уже существовавшие к тому времени бригады в 30-й Корпус морской пехоты ВСУ.



"В августе (на британских полигонах - "СП") почти тысяча украинских морпехов прошла обучение "высадке с малых судов и десантным операциям". Учебные условия были идентичны тем, где им предстояло выполнять задачи, - в Крынках и окрестностях. В результате была подготовлена почва для захвата плацдарма.



И два месяца спустя (когда почва по берегам бывшего Каховского водохранилища окончательно подсохла - "СП") операция началась", - напоминает The Grayzone.



С самого начала стало ясно, что ничем хорошим для Украины это сражение не кончится.



Чтобы попасть в Крынки, ее морпехам приходилось либо пересекать Днепр на моторных катерах или лодках. Либо сначала высаживаться на многочисленных небольших островах поблизости, а затем в спасательных жилетах добираться до левого берега вплавь.



Подвоз всего необходимого на захваченном крошечном плацдарме размером всего с полсела, также предполагался на быстроходных лодках, катерах или беспилотниками. Но любые транспортные средства тут же, как правило, почти в упор поражались русской артиллерией еще до подхода к берегу.



"В результате десант не получал даже самого необходимого - боеприпасов, бинтов, еды, лекарств и воды. Украинцы попытались наладить доставку на передовую предметов первой необходимости, в том числе крови для переливания раненым, с помощью беспилотников", - рассказывает американское издание со слов чудом выживших участников крайне бестолкового и абсолютно бессмысленного, как выяснилось, вражеского броска через Днепр.



Между тем, состряпанным в Лондоне планом операции, как выясняется, было продиктовано: в течение первых четырех суток боя захватить плацдарм вокруг Крынок общей площадью не менее 30 квадратных километров и глубиной до 7 километров.



Тем самым задумывалось для начала хотя бы перерезать активно использовавшуюся русскими международную автомагистраль M-14, соединяющая Одессу с Мариуполем и проходящую в 5−7 километрах от первоначального русла Днепра.



А также оттянуть на себя наши наступающие войска из Донбасса и с Запорожского направления. И только затем прорываться к Перекопу.



Такова, как теперь ясно, была задача-минимум того десанта. А задача-максимум?



Естественно - лихой прорыв в сам русский Крым. В тесной увязке с общим замыслом украинского полномасштабного контрнаступления на Бахмутском, Великоновоселковском, Ореховском и Запорожском оперативных направлениях в сторону давно освобожденного нами Мелитополя.



Которое, напомню, началось 4−5 июня 2023-го. А окончательно "сдулось" к ноябрю того же года.



Но ничего путного с позорным "контрнаступом", захлебнувшимся на нашей знаменитой теперь "линии Суровикина", как известно, у ВСУ не вышло. Как и с его частным, как теперь понятно, но казавшемся Киеву ключевым эпизодом - десантом через Днепр.



Почему у ВСУ не получилось под Крынками? На этот вопрос предельно откровенно отвечают те немногие украинские морпехи, кому пофартило из той "мясорубки" все же вернуться на правый берег.



"Все переправы через реку находились под постоянным обстрелом. Я видел, как после попадания лодки с моими товарищами просто шли на дно Днепра… Когда мы высадились на восточный берег, противник точно знал наше местонахождение. Они обстреливали нас из всего, чего только можно, - артиллерии, минометов и огнеметных систем. Я уж думал, не выберусь", - жаловался журналистам один выживший участник вражеского десанта.



А вот что навсегда врезалось в память другому украинскому десантнику: "Это полный кошмар… Оказалось, что некоторые наши морпехи даже не умеют плавать".



Полезно выслушать и мнение неназванного офицера украинской военной разведки, тоже побывавшего на плацдарме: "С каждым разом, когда наш батальон высаживался в Крынках, ситуация становилась все хуже и хуже. Людей бросали на верную смерть. Мы и понятия не имели, что там происходит. Все, кого я знал из побывавших в Крынках, мертвы".



На быстро стертом с лица земли центре плацдарма в этом украинском селе все полгода, пока на нем шли боевые действия, невозможно было даже вырыть окопы полного профиля. Их тут же затапливало грунтовыми водами, которые после схода огромной массы воды из-за подрыва плотины, находились почти у поверхности земли.



Между тем, как продолжает The Greyzone, "русские перебросили в этот район многочисленные штурмовые группы и уничтожили большую часть Крынок планирующими авиабомбами.



Они нащупали уязвимые точки маршрутов ВСУ, особенно точки высадки и повороты, где катерам приходилось замедлять ход. Артиллерийский шквал Москвы превратил местность в испещренный кратерами "лунный пейзаж".



Морская пехота ВСУ от практически беспрерывного огня хоронилась (часто - в самом трагическом для ВСУ смысле этого слова) по воронкам, руинам немногочисленных домов и каким-то ямам.



Тяжелораненные, которым их командиры даже и не обещали эвакуацию в тыловые госпитали, часто стрелялись от сильнейшей боли и разверзшейся перед ними совершеннейшей безнадеги на избавление.



Кто мог - ночами уходил с плацдарма вплавь на автомобильных покрышках и "ховался" по небольшим безлюдным островкам, образовавшихся в пересыхающем русле бывшей главной реки Украины. Но и по ним с нашей стороны, случалось, "прилетало".



Развязка этой восьмимесячной боевой жути наступила к ноябрю. Когда украинский плацдарм полностью "схлопнулся". А весь левый берег Днепра в Херсонской области снова стал русским.



Внешним свидетельством закономерной оторопи Киева от итогов этой операции стало скандальное изгнание с военной службы в том же месяце бывшего командира 30-го Корпуса морской пехоты ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. А брехливый Киев принялся уверять потрясенную общественность своей страны, будто едва ли не за год под Крынками было безвозвратно потеряно всего 262 украинских бойца. А пропало без вести якобы лишь 788.



Только кто же в такое поверит?



Но, судя по всему, урок битвы под Крыноками не пошел Зеленскому впрок. Сегодня в составе 30-го корпуса по его воле уже не две, а семь бригад - 35-я, 36-я, 37-я и 38-я морской пехоты, а также 126-я отдельная бригада территориальной обороны. Кроме того - 32-я отдельная реактивно-артиллерийская бригада, 140-я отдельная артиллерийская бригада, 7-й отдельный зенитно-ракетный полк и еще несколько подразделений рангом поменьше.



Если судить даже только по этому показателю - безумная "мрія" об успешном внезапном броске на Крым Киев не покидает и после катастрофического для него разгрома по Крынками. А может, британцы советуют не отчаиваться? Они ведь большие придумщики, когда речь идет о чужих жизнях. Источник - СвободнаяПресса

