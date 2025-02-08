Трамп похвалился тем, что его похвалил Путин

22:05 10.02.2025

Трамп репостнул заявление Путина о том, что Европа "встанет у ног хозяина".



- Так президент России прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.



- Путин также похвалил президента США, заявив, что его вторая администрация "восстановит порядок" в Европе, пишет CNBC в статье, опубликованной Трампом на своих страницах в соцсетях.

- "Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью он довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите - это произойдет быстро, скоро - все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами. Все станет на свои места", - сказал Путин.



