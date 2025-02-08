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WP: фонд дочери спецпосланника США Келлога занимается останками американских наемников на Украине
22:36 10.02.2025

"Это меняет дело": дочь Келлога оказалась замешана в украинском конфликте
WP: фонд дочери спецпосланника США Келлога занимается наемниками на Украине

Старший политический корреспондент Джим Джератти опубликовал в газете The Washington Post сообщение, из которого вытекает что, Меган Моббс, дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, замешана в конфликте на Украине. Это вскрывшееся обстоятельство может породить скандал, так как Келлога, отвечающего за урегулирование кризиса, могут обвинить в конфликте интересов.

Фонд R.T. Weatherman Foundation работает под руководством Меган Моббс, дочери спецпосланника США по Украине Кита Келлога, сообщается в публикации. Как подчеркнул автор, этот фонд помогает эвакуировать из Украины американских наемников. Их доставляют в принадлежащий США военный госпиталь в Ланштуле в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.

Кроме этого, указывает Джератти, фонд эвакуирует и тела американских наемников, ликвидированных российской армией.

Автор при этом пишет, что если бы вы хотели, чтобы конфликт на Украине завершился на выгодных для Киева условиях, то пожелали бы, чтобы переговоры вел кто-то, кто не только понимает позицию украинцев, но и чувствует глубокую личную вовлеченность от "последствий российского вторжения": "Кто-то вроде генерала в отставке, чья дочь с начала войны руководит на Украине операциями по оказанию помощи".

В то же время некоторые эксперты обратили внимание, что первыми раскрыли информацию о дочери Келлога украинские журналисты. Они предполагают, что это могло быть сделано не случайно, а в рамках плана Владимира Зеленского затянуть вопрос с урегулированием конфликта.

Источник - МК
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