Лавров: Россия кардинально пересмотрит свои обязательства в международных организациях, практикующих дискриминацию

23:06 10.02.2025 МИД: в случае дискриминации РФ кардинально пересмотрит свои обязательства



Лавров: в случае дискриминации Россия кардинально пересмотрит свои обязательства



Москва, 10 февраля, 2025, 20:48 - ИА Регнум. Россия кардинально пересмотрит свои обязательства в международных организациях, в которых применяются явные дискриминационные методы, заявил 10 февраля на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника глава МИД РФ Сергей Лавров. Текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства (см. ниже).



"В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться", - сказал Лавров.



Он отметил, что сегодня международные организации становятся инструментом гибридной войны, а коллективный Запад рушит систему, которая выстраивалась для обслуживания его собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период.



Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что защита прав российских соотечественников за рубежом требует особого внимания. Глава государства также подчеркивал, что МИД РФ отстаивает законные национальные интересы страны и обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мира в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности.







Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, Москва, 10 февраля 2025 года



https://www.mid.ru/

194-10-02-2025



Дорогие друзья,



Предлагаю торжественное собрание, посвященное Дню дипломатического работника, объявить открытым.



***



Каждый год, когда мы собираемся в этот день в этом зале, мы вспоминаем наших товарищей, ушедших из жизни за минувшие 12 месяцев. За этот период их было 77, в том числе буквально на днях нас покинул В.Г.Титов. Предлагаю почтить память всех тех, кто расстался с нами в этом году, минутой молчания.



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По традиции к сегодняшнему дню в наш адрес поступают многочисленные поздравления и приветствия. Для меня большая честь огласить послание Президента Российской Федерации В.В.Путина сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел Российской Федерации.



Глава Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин в своем поздравлении также отметил большой вклад нашей дипломатии в продвижение и защиту национальных интересов, в создание благоприятных внешних предпосылок для всестороннего внутреннего развития страны, повышения благосостояния граждан.



Также поступили поздравительные послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Председателя Совета Федерации, Председателя Государственной Думы, глав парламентских комитетов, руководителей федеральных органов исполнительной власти, субъектов Федерации, представителей бизнес-сообщества, деятелей культуры, научных, политологических кругов, широкой общественности. Искренне признательны всем за добрые, искренние слова в наш адрес.



Наша работа по реализации внешнеполитического курса получает высокую оценку руководства страны. Только за прошедший год многие наши товарищи были награждены государственными наградами, удостоены других форм поощрения Президента Российской Федерации. От имени коллектива Министерства хотел бы выразить признательность за неизменное внимание к нашим делам, предложениям и потребностям. В каждодневной работе мы неизменно ощущаем понимание и товарищескую поддержку коллег из Администрации Президента, Аппарата Правительства, различных министерств и ведомств.



Оказываемое нам доверие возлагает на дипломатическую службу России серьезные обязательства. Наш долг – в любых обстоятельствах делать все от нас зависящее для защиты интересов нашей страны и народа на международной арене. Руководствуемся установками Президента Российской Федерации В.В.Путина, определяющего внешнеполитический курс государства. Опираемся на многовековые традиции отечественной дипломатии, собственные знания, опыт и здравый смысл.



Сегодня, как и на протяжении всей своей тысячелетней истории, наша страна находится в центре сложных международных процессов. Нынешний этап мирового развития отличается сочетанием серьезнейших вызовов и огромных возможностей. Новое борется со старым, и в этой борьбе Россия находится (не побоюсь этой высокой оценки) в передовых рядах прогрессивных сил, выступающих за международное сотрудничество на правовой, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе в интересах совместного свободного развития без внешнего диктата и принуждения.



Мы находимся на одной стороне с Мировым большинством. Как и мы, оно не готово и больше не хочет закрывать глаза на попытки отдельных государств, считающих себя "исключительными" или "незаменимыми", распределять в свою пользу блага современной цивилизации. Более того, разваливать созданные с большим трудом механизмы поддержания международной безопасности, "подминать" под себя согласованные в универсальных форматах нормы и принципы сосуществования всех больших и малых государств и народов.



Особенно обнаженно стремление к имперскому доминированию проявляется в превращении международных организаций в инструмент гибридной войны, в блокировании любых усилий, направленных на справедливое реформирование институтов глобального управления, которые создавались, прежде всего, по "лекалам" Запада. Имею в виду Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию. По сути, "коллективный Запад" рушит своими руками систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период.



В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться. Этот процесс уже начат. В отдельных случаях – пересматриваться кардинально.



Ситуация, при которой Россия добросовестно придерживается всех своих обязательств, а другая сторона свои обязательства не исполняет, не может считаться нормальной и требует исправления. Если же по независящим от нас причинам сделать это не получится, то и цепляться за международные структуры, в которых "бал правят" государства с недружественными правительствами, не имеет смысла.



Ни в коем случае нельзя "зависать" в ожидании, что все как-нибудь само собой (как у нас говорят) "устаканится", "рассосется", вернется в прежнее состояние. Нужно смотреть и идти вперед. На первый план выдвинулись задачи деятельного участия в объединениях, где нет "ведущих" и "ведомых", "учителей" и "учеников". Это объединение БРИКС, которое расширилось и окрепло по итогам российского председательства в 2024 г. Это ШОС – организация, обладающая серьезным потенциалом укрепления сотрудничества в интересах стабильности на пространстве Евразии.



Все громче в мировых делах звучит голос и других объединений интеграционного типа в СНГ, Азии, Африке и Латинской Америке. В них участвуют наши естественные союзники и партнеры, с которыми мы работаем над искоренением современных практик неоколониализма и формированием многополярного мира в соответствии с Уставом ООН и, в первую очередь, с фундаментальным принципом суверенного равенства государств. В этой работе мы действуем в тесной координации с нашими друзьями и соратниками в других подразделениях исполнительной власти, в Администрации Президента, Аппарате Правительства, в "Единой России" и других политических партиях.



В сотрудничестве с ними продолжим усилия по созданию неуязвимых для внешнего давления механизмов в сфере международных расчетов, транспорта и логистики, инвестиций и страхования, банковского обслуживания и промышленной кооперации – всего того, что необходимо для нормального общения между государствами во всех сферах жизнедеятельности. Особое внимание будем и далее уделять отношениям со странами, которые, как и Россия, стали объектами незаконных односторонних санкций, и с нашими ближайшими соседями.



Ключевым направлением должно оставаться формирование широкого пространства мира и развития в Евразии – на самом большом, ресурсно обеспеченном и быстро развивающемся континенте. Этому способствует объективное формирование Большого Евразийского партнерства через расширение торгово-экономических связей, осуществление инфраструктурных проектов, гармонизацию интеграционных процессов, прежде всего, в рамках ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и китайской инициативы "Один пояс, один путь".



Большое Евразийское партнерство призвано служить прочным материальным фундаментом для архитектуры равной и неделимой безопасности на всем Евразийском континенте. Эта инициатива была выдвинута 14 июня 2024 г. Президентом В.В.Путиным, когда он выступал в МИД России.



Хотел бы подчеркнуть, как и Президент России, презентуя эту идею, что наше видение архитектуры евразийской безопасности предполагает ее открытость для всех стран и объединений географической Евразии. Это значит, что и для стран европейской части континента "двери открыты". Будем приветствовать их участие в процессах общеконтинентального сотрудничества при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления, которые во многом спровоцировали вооруженный конфликт на Украине.



Украинский кризис имеет глубокие первопричины. О них мы не устаем говорить, устранение которых настойчиво требуем и будем добиваться результата. Это прежде всего, создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток и курс киевского режима, пришедшего к власти в результате антиконституционного госпереворота, на истребление всего русского – языка, культуры, СМИ и канонического православия. Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению.



Как многократно говорил об этом Президент В.В.Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен.



Не говорим ни о чем другом, кроме как о воплощении в практические дела принципов Устава ООН и консенсусных договоренностей, принимаемых в ОБСЕ, и которые, перечеркнув все те решения, сейчас находятся в глубочайшем кризисе. Не знаю, удастся ли ее спасти.



Нынешний год пройдет под знаком 80-летия Победы в другой войне – Великой Отечественной. Наш святой долг перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги – сохранить историческую память о Великой Победе, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории. Одной из важнейших задач считаем выполнение поручения Президента России В.В.Путина о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов Советского Союза.



Парад Победы в этом году посетят многие главы государств и правительств. 9 мая в Москве станет одним из крупнейших международных мероприятий, когда-либо организованных в нашей стране. В этой связи на МИД ложится огромная ответственность: задействуем все имеющиеся ресурсы для того, чтобы эти торжества прошли на высочайшем политическом и организационном уровне.



Дорогие коллеги,



Судьбоносные изменения в международной расстановке сил обусловили насущную необходимость структурной и кадровой реформы в системе МИД. Она уже началась. В течение 2024 г. мы сделали первые важные шаги по приведению структуры и штатного расписания Центрального аппарата и росзагранучреждений в соответствие с обновленной Концепцией внешней политики России, одобренной весной 2023 г. Президентом России В.В.Путиным, предполагающей существенное расширение российского дипломатического присутствия в странах Мирового большинства при одновременном сокращении ресурсов на направлениях, где партнерами движет не разум, не коренные национальные интересы, а пещерная русофобия. Подождем пока и если они образумятся. На данном этапе тратить там прежде всего человеческие ресурсы бессмысленно. Эти преобразования будут продолжены без пауз. Прошу проанализировать итоги первого этапа реформ. Вы о них знаете. Это дополнительный африканский департамент, сокращение европейских департаментов на одну единицу. Прошу подготовить предложения к следующему этапу.



В завершении своего выступления хочу сказать, что на таких исторических изломах, как сейчас, нашим постоянным приоритетом должно оставаться обеспечение преемственности поколений. Особое значение имеет передача опыта старших товарищей молодым сотрудникам, которые только приходят на работу в МИД.



Сегодня на церемонии возложения венков в вестибюле нашего здания видели представителей Совета ветеранов и Совета молодых дипломатов. Знаем, что между ними есть устойчивые связи. Всячески это приветствуем. Низкий поклон ветеранам за то, что находите не только время, но и за то, что у вас есть искреннее желание, стремление передавать этот опыт и повседневно работать с молодежью.



Вновь обращаюсь ко всем присутствующим здесь руководителям с призывом не бояться "продвигать" талантливую молодежь, поручать недавним выпускникам вузов ответственные задачи, не зацикливаться на бюрократических требованиях в отношении сроков пребывания в должности и ранге. В деле трудового наставничества всегда опираемся на наших ветеранов, на их знания и ценные советы. Хочу заверить вас, дорогие ветераны, что ваши нужды и потребности всегда находятся в фокусе внимания руководства Министерства. Продолжим оказание вам необходимой поддержки.



Хотел бы также поблагодарить членов семей, родных и близких наших дипломатических работников за их терпение и способность разделять тяготы и радости нашей службы. За то, что, как в одном известном сериале, они могут "понять и простить".



От всей души поздравляю всех сотрудников Центрального аппарата, территориальных представительств МИД, загранучреждений с Днем дипломатического работника! Желаю новых успехов, здоровья и удачи! Она нам пригодится. Источник - REGNUM

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