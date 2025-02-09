ВС РФ отразили серию контратак ВСУ на Покровском направлении

00:05 11.02.2025

– итоговая сводка Readovka за 10 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 февраля в разрезе СВО. Русские войска сумели отразить серию мощных контратак ВСУ с целью изолировать передовые части ВС РФ, действующие к западу от Покровска. На Украине констатировали, что обещанные Западу недра уже находятся в частных руках. Редакция Readovka рассмотрела проблематику готовящейся за рубежом эскалации против России на примере упреждающих действий прибалтийских республик.



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