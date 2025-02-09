 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ отразили серию контратак ВСУ на Покровском направлении
00:05 11.02.2025

– итоговая сводка Readovka за 10 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 10 февраля в разрезе СВО. Русские войска сумели отразить серию мощных контратак ВСУ с целью изолировать передовые части ВС РФ, действующие к западу от Покровска. На Украине констатировали, что обещанные Западу недра уже находятся в частных руках. Редакция Readovka рассмотрела проблематику готовящейся за рубежом эскалации против России на примере упреждающих действий прибалтийских республик.

Горячая пятидневка



Начиная с 5 февраля на Покровском направлении командование ВСУ предпринимало активные попытки срезать формирующуюся западную дугу охвата Покровско-Мирноградской городской агломерации. Украинские части совершали атаки от Новоалександровки, в направлении села Новотроицкое. На этом участке командование противника развернуло силы 42-й и 32-й ОМБр при поддержке подразделений нацгвардии. В свою очередь, со стороны самого Покровска вспомогательные атаки велись через село Зверево с задачей выбить русские формирования оттуда, а затем принудить их оставить Песчаное.

Командование оперативной группировки ВСУ "Донецк" рассчитывало этим ударом по флангам вырвавшихся вперед русских сил обнулить достижения ВС РФ всей осени и зимы 2024 года. Расчет противника был на то, что если оборону в направлении села Новотроицкое удастся пробить, то российским военнослужащим придется свернуть штурм села Удачное и отойти от Котлино во избежание окружения передовых подразделений. Однако воплотить в жизнь столь амбициозный план, обеспеченный значительными силами и интенсивной артиллерийской поддержкой, у неприятеля не вышло. ВСУ повторили свою старую ошибку. Они избегали единовременного ввода в бой достаточного количества сил, способных добиться куда большего за счет числа и напора. Вместо этого с 5 по 9 февраля украинское командование вводило привлеченные для прорыва части "по порциям", каждая из которых решить задачу была не в состоянии.

Итогом стало то, что боеспособность украинских войск на исходных рубежах атаки просела из-за понесенных потерь. Это вылилось в то, что русские бойцы сумели овладеть селом Успеновка.

Учитывая силы противника и характер их действий, стоит предположить, что командование ОГ "Донецк" не смирится с неудачей прежних попыток отсечь авангард ВС РФ. Там отлично понимают, что лишь угроза флангам способствует тому, что русские войска не могут спешить пробиваться далее на север от Котлино и резко усиливать натиск на Удачное. Это автоматически вынуждает украинские силы готовить новую серию попыток нивелировать прежние достижения ВС РФ к западу от Покровска.

"Грабь награбленное"

Уже относительно продолжительное время в инфополе шумит готовность Зеленского продать недра Украины в обмен на дальнейшее обеспечение боеспособности ВСУ при попутном финансировании устойчивости киевского режима. Зеленский виделся спекулянтом народного достояния лишь ради обеспечения собственной власти и сохранения влияния кругов, которые стоят за ним. Но термин "спекулянт" на поверку оказался несправедливым в отношении него, все на самом деле, как говорят, еще "круче".

"За 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего", – написал в своем Telegram-канале руководитель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

То есть Зеленский "фарцует" даже не государственной собственностью, а тем, что было украдено еще до него и уже находится в частных руках. Как ему выходить из подобной щепетильной ситуации? Разумеется, единственное, что он может предпринять, – это инициировать дела в отношении частных лиц, которые уже запустили свои руки в украинские недра. Иными словами, в свете выбранной стратегии "сотрудничества" с Западом Банковой ничего иного не остается, кроме как устроить большой передел собственности.

Сигналы подготовки эскалации

В субботу энергосистема прибалтийских республик полностью отключилась от российской. Отношения между РФ и странами Балтии никогда не были простыми. С началом СВО они стали откровенно враждебными. Однако именно сейчас отказ стран с хроническим дефицитом генерации от "закрывающей все нужды" российской энергосистемы является очень серьезным сигналом.

Кроме того, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис обратился с призывом к своим гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию. Он пояснил, что в случае эскалации границы республики будут немедленно закрыты.

Латвия, Литва и Эстония постоянно допускали высказывания а-ля "Нас завтра оккупируют" и готовили население к мнимой агрессии России. Но вот странности. Страна, готовящаяся к агрессии, не может знать ее точных сроков и в связи с этим предпринимать экономические меры на упреждение, особенно когда от них страдают авторы этой меры. Встает закономерный вопрос: а не готовятся ли сами прибалты к пресловутой агрессии, если экономические и социальные аспекты подготовки налицо?

Разумеется, армии прибалтийских республик даже в совокупном потенциале едва ли в состоянии что-то противопоставить ВС РФ. Однако на территории этих стран находится весомое количество "общенатовских" контингентов. Да и нарастающую шумиху вокруг желания ЕС предпринимать активные меры для блокады российского судоходства на Балтике мимо не пропустить. Подобная "вялоползущая" эскалация говорит об опасности и Калининграду, который находится в окружении потенциального противника. Прибалты и их более крупные союзники отлично осознают, что их намерения мешать судоходству – это конкретный риск спровоцировать вооруженный конфликт. И отключение от российской энергосистемы, и настоятельная рекомендация гражданам Латвии о том, куда ездить не стоит, представляют собой явные сигналы форсированной подготовки к "вариантам развития событий".

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739221500


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