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АвтоВзгляд: Торопыга Трамп, неспешный Си: выгонит ли Вашингтон китайский автопром из США
00:25 11.02.2025

Эксперт Маслов оценил, как автостроителям аукнутся тарифные войны США и КНР

США объявили тарифную войну целому ряду стран, включая Китай. Вроде, что-то такое уже было, причем происходило с подачи того же хозяина Белого дома. И, вроде, не привело к тяжким последствиям для мировой экономики. Однако, считают эксперты портала "АвтоВзгляд", в этот раз все может пойти иначе. И санкции в автопроме будут играть в разворачивающейся битве не последнюю роль.

Олег Кривошапов
10 февраля 2025

События на фронтах "тарифной войны", которую затеял новый президент США Дональд Трамп, развиваются стремительно. Мексика и Канада, похоже, "прогнулись" под строптивого соседа, и даже если опять "взбрыкнут", что-то подсказывает, что единственным по настоящему серьезным противником Белого дома в этой "войне" останется КНР.

Следовательно, интересы китайских автомобильных компаний на американском рынке также будут заботой исключительно Пекина, а Мехико и Оттава, несмотря на возможные экономические потери, видимо, пойдут на поводу у Вашингтона в вопросах, касающихся их сотрудничества с бизнес-кругами КНР. Но и Поднебесная не дремлет.

После того, как американская сторона ввела 10-процентные пошлины на весь китайский импорт, китайцы в очередь объявили, что с 10 февраля вводят дополнительные пошлины - 10-15% - на некоторые товары из США, включая уголь, нефть, СПГ, сельхозоборудование и ТС с высоким уровнем выбросов. Анонсирован также еще ряд предстоящих ответных шагов.

- Нынешнее противостояние администрации Трампа с китайскими оппонентами, на первый взгляд, не выглядит, как нечто новое, учитывая опыт торгового конфликта, который ранее уже навязал Пекину нынешний глава Белого дома в свою бытность 45-м президентом. Однако нынешняя "тарифная война" явно отличается по своему смыслу, - замечает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов.

Ключевое отличие нынешней ситуации эксперт видит в том, что США, в отличие от предыдущей "тарифной войны", стремятся даже не к тому, чтобы просто выровнять дисбаланс в торговле, а чтобы бросить Китаю нечто вроде стратегического вызова, нацеленного на его серьезное затормаживание и вытеснение с глобальных рынков. Это вызов для всей китайской торговой и технологической модели и явное стремление добиться по возможности определенной экономической изоляции Китая, считает собеседник портала "АвтоВзгляд".

- Пекин, в свою очередь, пока отвечает довольно мягко, - уточняет эксперт. - Складывается впечатление, что власти Китая опасаются пагубных последствий от столкновения двух держав для всей мировой экономики. Во всяком случае, пока они явно не нацелены на какие-то по-настоящему ощутимые для Вашингтона ответные меры.

Возможно, обе стороны будут поднимать планку, чтобы в дальнейшем был простор для маневров в ходе взаимных уступок. Однако нетрудно заметить, что пакет американских санкций в виде 10% тарифа распространяется на весь импорт из Китая. А последний предпринял ответные шаги в отношении отдельных товарных категорий, но одной из них оказались именно классические автомобили с ДВС.

Таким образом, продукция автопрома, вне всяких сомнений, оказывается одним из ключевых направлений, которые, как сразу же дал понять Пекин, довольно чувствительны для китайской стороны. Но и Вашингтон, в свою очередь, устами Трампа уже указал на важность для него поддержки американских производителей машин со сжигаемым топливом.

Это один из важнейших аспектов, которым будет уделять внимание новая администрация. Спрогнозировать в точности, как именно Китай и США будут использовать свои рычаги давления друг на друга в автомобильном сегменте, невозможно. Видимо, это будут зависеть от хода дальнейших событий.

И чем обернется это противостояние для производства автомобилей в той же Мексике, в Канаде, а тем более - в США и Китае, тоже пока неясно. Но понятно, что каждый новы виток противоречий на мировом авторынке явно ведет к снижению платежеспособного спроса, спаду продаж и увеличению запасов.

Если Пекин и Вашингтон не придут компромиссу, а прийти к нему будет очень сложно, учитывая повышенный запрос в этой "тарифной войне" со стороны США, то это вполне может сильно затормозить автопром, в первую очередь - в Китае. Что могут предпринять в Пекине, чтобы избежать этого, пока никто не знает.

Источник - АвтоВзгляд
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