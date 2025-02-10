Телефонная война. Украина превратилась в мирового лидера телефонного мошенничества и терроризма

01:05 11.02.2025 Телефонная война

Украина превратилась в мирового лидера телефонного мошенничества и терроризма



Андрей Соколов

10.02.2025



Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать систему блокировки преступных звонков с Украины и других недружественных стран. "Правительству РФ совместно с ФСБ России и МВД России разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях", - говорится в сообщении на сайте Кремля.



Президент указал, что систему блокировки нужно разработать до 1 июля 2025 года. Ответственными за исполнение поручения Путин назначил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, главу ФСБ Александра Бортника и главу МВД РФ Владимира Колокольцева. Он также поручил подготовить и иные средства защиты граждан РФ от посягательств мошенников с Украины и других недружественных стран с использованием современных технологий.



Телефонные мошенники не только вымогают деньги, используя различные схемы обмана. Лишь в декабре в разных городах России было совершено более 40 поджогов по заданию злоумышленников с территории Украины. Глава государства сравнил деятельность телефонных мошенников с Гитлеровской Германией, отметив, что ситуация с такими преступниками вызывает тревогу.



Как признал британский журнал Economist, Украина является своего рода мировым лидером в индустрии телефонного мошенничества с сотнями колл-центров, работающих в таких городах, как Киев и Днепр. Такие колл-центры, указывает издание, представляют собой арендованные офисы, оборудованные компьютерами и специализированными телефонами. Важная информация о функционировании офисов хранится на удаленных серверах.



О том, что Украина стала главным центром, откуда телефонные мошенники звонят россиянам, заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Более 92–95% звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины, - сообщил он. - Всего на Украине мы фиксируем 800–900 call-центров по всей территории".



Столицей телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр - там работало более 1100 call-центров, а сейчас осталось примерно 150. Но сегодня российские специалисты стали знать в десятки раз больше о работе этих call-центров - что они делают, кому звонят и какие действия есть в их планах.



В этой связи Россия начинает активную борьбу с киевскими мошенниками-террористами на телефонах. Роскомнадзор собирается осуществить блокировку звонков из-за рубежа в мессенджерах.



В ведомстве подтвердили, что сейчас фиксируют значительное количество мошеннических звонков в основном из-за рубежа, как в сетях российских операторов связи, так и в иностранных мессенджерах.



В Роскомнадзоре подчеркнули, что операторы связи должны принимать превентивные меры по защите своих пользователей. Кроме того, в России предложили ловить мошенников с помощью биометрии - голоса звонивших добавят в единую базу.



Минцифры РФ предложило собирать и хранить векторы голосов мошенников на единой антифрод-платформе. Предполагается, что помогать выявлять звонки мошенников будет искусственный интеллект.



Телефонных мошенников, как считают специалисты, можно распознать по особым фразам и сценариям, к которым они прибегают во время разговора с жертвой. Как рассказал "Газете.Ru" директор по продукту "СберМобайла" Артемий Пономарев, "особенно этот сценарий популярен в новогодние праздники, когда многие россияне играют в лотерею, зачастую всей семьей. Мошенники просят оплатить некий сбор - процент от выигрыша. Как правило, перевести сумму просят по реквизитам или номеру телефона", - предупредил Пономаренко.



Второй популярный способ обмануть россиян - разыграть сценарий о "неполадках с роутером" у жертвы. "Это не самая очевидная схема, потому что в этом случае мошенники не просят продиктовать им пароль от банковской карты или другие чувствительные данные. В ходе разговора просят установить программу или дать доступ к вашему устройству. Как итог это может открыть доступ для мошенников к устройствам внутри локальной сети. Далее они могут завладеть информацией на ноутбуке, украсть ваши данные и получить доступ к банковским картам", - сообщил эксперт.



Третий популярный метод мошенников включает в себя целую серию звонков, которая обычно начинается с предложения "записаться на флюорографию" или уведомления о "проверке счетчиков". Нередко в ходе разговора запугивают фразами "на вас заведено уголовное дело", "не сообщайте об этом никому, иначе пострадают ваши родственники" и т.п. Цель - выманить у вас деньги под предлогом перевода их на "безопасный счет" для решения сложившейся ситуации.



Однако ни банковские, ни государственные служащие никогда не будут просить сообщить личные данные по телефону или убеждать перевести деньги на чужие реквизиты. Как предупреждают эксперты, если возникли подозрения, то лучше прервать разговор и самостоятельно связаться с организацией или ведомством через проверенные каналы связи.



Применяются и оригинальные методы обмана. Как сообщил РБК, аферисты украли у 72-летней москвички 7,35 млн руб под видом священника и силовика. По словам женщины, она регулярно посещала находящийся неподалеку от нее храм Иоанна Богослова на Бронной, где подружилась с протоиереем. В одном из мессенджеров пользователь, представившись знакомым ей священником, рассказал о проверках прихожан на предмет финансирования украинских военных. Позднее потерпевшей позвонил сотрудник ФСБ и сообщил, что у нее якобы "открыт счет в Райффайзенбанке, откуда идут перечисления на имя Терновского Р.Л.", который находится в розыске за терроризм. По словам мошенника, чтобы подтвердить непричастность москвички к преступлениям, необходимо пройти верификацию имеющихся у нее наличных в Росфинмониторинге, о чем ей дадут расписку, а потом вернут деньги.



По словам политолога-украиниста Богдана Безпалько, Украина рассматривает телефонное мошенничество, как один из инструментов в борьбе Россией. По его словам работа колл-центров, активно развивается более 10 лет - как минимум, с 2014 года.



"С четырнадцатого года и ранее, - сказал он в интервью Aif.ru., - страна воспринималась как серая зона, где можно было использовать методы, недопустимые в цивилизованном обществе. По данным ФСБ РФ, за созданием центров стоял украинский бизнесмен, бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский".



Безпалько рассказал, что телефонный развод - одна из флагманских задач украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Официальная структура старается получить финансовую выгоду за счет России, прикрываясь тем, что наносит ущерб россиянам. Деятельность ЦИПСО по словам эксперта, является спецслужбой и входит в состав Сил специальных операций Украины. Один из мошеннических колл-центров существовал на улице Владимирской рядом с офисом СБУ.



Однако украинские колл-центры орудуют не только против России, а начинают зарабатывать на гражданах самой Украины и иностранцах из Грузии, Румынии, Молдавии и других соседних стран. В ноябре 2023 года стало известно, что киберполиция Украины закрыла мошеннические колл-центры во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге с участием свыше 800 человек. Подозреваемых в краже данных и убеждении жертв "инвестировать" в криптовалютные схемы. Было изъято около 900 единиц цифровой техники, мобильные телефоны, SIM-карты и документы.



В Польше, например, телефонными мошенниками с "незалежной" давно заинтересовались местные журналисты и блогеры. Под видом "любителей легкого заработка" они поговорили со многими обманутыми поляками, узнали, какими схемами пользуются мошенники для манипуляций и отъема денег.



"Переведенная жертвой сумма, - пишет польский портал wPolityce.pl, - появляется на ее „инвестиционном счете", который она может наблюдать на специально созданном для этой цели веб-сайте. Там ей начинают демонстрировать разные графики, показатели, но самое главное - вложенная „инвестором" сумма начинает стремительно расти! И вот через несколько дней на его виртуальном счете уже появляется цифра, в несколько раз превышающая сумму заинвестированных им средств. В этот момент, если жертва поверит в то, что она там увидела, представит, что ей вот-вот удастся осуществить все свои меркантильные мечты, она испытает эйфорию. А эйфория отключит рациональное мышление, и теперь, когда "инвестору" снова позвонит консультант/опекун, жертва сделает все, о чем попросит мошенник", - рассказали блогеры порталу.



Действуют украинские телефонные мошенники не только против соседних стран. В 2020 году шведские журналисты провели расследование очень похожих преступлений, совершенных против граждан Швеции. Удалось установить, что подавляющее большинство липовых колл-центров расположены именно на Украине", – говорят проводившие расследование активисты.



Аферисты похитили у россиян в прошлом году 250-300 млрд руб., сообщил в интервью РИА Новости замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов. Одной из самых больших сумм, переведенных мошенникам в прошлом году, МВД называло около 180 млн руб.



"Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении: это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу. Поэтому объем хищений может снизиться", - считает Кузнецов.



По его словам, сейчас идет работа над созданием единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции. Ну, а окончательно пресечь деятельность украинских телефонных мошенников-террористов можно будет после нашей победы в СВО. Источник - Столетие

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