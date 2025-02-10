Что такое редкоземельные элементы и на какие из них положил глаз Трамп

01:11 11.02.2025

На какие редкоземельные металлы положил глаз Трамп

Можно сказать, что редкоземельные элементы - самые важные сырьевые материалы на планете, глубоко интегрированные в технологии, поддерживающие современную жизнь. Однако мало кто слышал о них или знает, для чего они нужны



10.02.25



Где добывают редкоземельные элементы



Элементы такими малоизвестными названиями, как лютеций и диспрозий, используются во всем - от iPhone и МРТ-аппаратов до систем наведения ракет. В последнее время спрос на них возрос благодаря "зеленым" технологиям, помогающим сократить выбросы углекислого газа.



Мир долгое время зависел от поставок редкоземельных элементов из Китая, но западные страны стремятся диверсифицировать свои источники. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на минеральные богатства Гренландии, обсуждая потенциальное приобретение этой датской территории. С Украиной он тоже торгуется за эти ресурсы.



