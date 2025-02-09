Мучной червь для крыс можно использоваться в качестве угощения. Одобрено Еврокомиссией

01:30 11.02.2025

В ЕС приняли закон, разрешающий добавлять порошок из насекомых в пищевые продукты



Порошок из личинок Tenebrio molitor может быть в таких продуктах, как хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия



БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Регламент, разрешающий добавлять порошок из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты, в понедельник вступил в силу в странах Евросоюза. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК), которая утвердила его в январе.



"Еврокомиссия разрешила размещение на рынке обработанного ультрафиолетом порошка из целых личинок Tenebrio molitor (желтый мучной червь) в качестве нового продукта питания", - говорится в заявлении ЕК. Регламент будет действовать пять лет, после чего может быть продлен.



Как поясняется в документах ЕК, порошок из насекомых может быть добавлен в такие продукты, как хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия. "Потребители сами решают, хотят ли они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира", - отмечает ЕК.



В документе подчеркивается, что производители продуктов обязаны будут указать в составах наличие порошка насекомых. "Проект нормативного акта устанавливает требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих новый пищевой продукт. Это применяется в дополнение к требованиям регламента маркировки", - добавила ЕК.



Говоря о безопасности порошка из насекомых, ЕК подчеркивает, что "новые продукты питания могут быть разрешены только в том случае, если они не представляют никакого риска для здоровья человека, в противном случае Еврокомиссия не представила бы свое одобрение государствам-членам". В документе говорится, что порошок из насекомых "прошел строгую научную оценку", которая заключила, что он безопасен.



Как поясняет Еврокомиссия, мучной червь относится к личиночной форме Tenebrio molitor, вида насекомых, принадлежащего к семейству Tenebrionidae.



