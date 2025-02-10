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"Все оказалось правдой": Небензя в ООН напомнил о заявлениях России про финансирование радикалов через USAID
01:52 11.02.2025

Небензя - о заявлениях России про USAID: в итоге все оказалось правдой

Роман Шимаев
10 февраля 2025

Россия не удивлена разоблачением деятельности Агентства США по международному развитию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. В ходе заседания Совбеза всемирной организации он подчеркнул, что Москва на протяжении долгого времени предупреждала, что USAID финансирует радикальные группировки по всему миру: эти утверждения расценивали как "российскую пропаганду", но в итоге все оказалось правдой. В начале февраля был запущен процесс ликвидации USAID, которым, по словам Дональда Трампа, "заведовала кучка полоумных радикалов".

Утверждения Москвы о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) оказывает поддержку радикальным группировкам по всему миру, подтвердились. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме "Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами".

В ходе своего выступления он отметил, что целый ряд стран Запада "не рассматривают терроризм как абсолютное зло" и не придерживаются "политики нулевой терпимости" по отношению к нему, а используют его в качестве инструмента проведения неоколониальной политики, давления на суверенные государства и обеспечения собственного доминирования.

"Поэтому они без особых угрызений совести поддерживают, финансируют и вооружают террористов. Это ведь очень удобно - собственными руками взрастить террористическую гидру, чтобы под предлогом борьбы с ней осуществлять военную агрессию против иностранного государства и долгосрочную оккупацию его территории", - подчеркнул Небензя.

В контексте терроризма дипломат упомянул Украину, подчеркнув, что ее территория "превратилась в логистический узел, откуда западное оружие, поставляемое киевскому режиму, расползается по всему миру". К тому же радикальные украинские националисты под руководством западных кураторов сами превратились в откровенных террористов, отметившись системными преступлениями в отношении мирного населения, террористическими актами на территории РФ и других стран.

"На этом фоне у нас не вызывают никакого удивления недавние разоблачения по поводу деятельности агентства USAID. Мы давно говорили, что оно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на "российскую пропаганду", а в итоге все оказалось правдой", - сказал Небензя.



Агентство США по международному развитию было ключевым звеном в системе американского вмешательства во внутренние дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 6 февраля.

Она напомнила, что Москва "попросила USAID вон" из России в 2012 году в том числе из-за попыток влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества.

По ее словам, в ходе недавно проведенного аудита агентства выяснилось, что средства американских налогоплательщиков шли "на дестабилизацию общественно-политической обстановки в фокусных государствах", спонсирование "бархатных переворотов" в странах постсоветского пространства, включая массовые протесты в Грузии и Киргизии, государственный переворот на Украине.

"Более того, даже если чиновники Агентства США по международному развитию, обманывая всех, включая конгресс США, убеждали, что "майданные" бандеровцы и открытые нацисты "Правого сектора"* - "демократы" (помните - "молодые демократические силы"?), то объяснить поддержку по линии USAID террористов "Аль-Каиды"** всего через несколько лет после атак 11 сентября 2001 года в США и в то же самое время, как американские солдаты гибли от рук джихадистов "Аль-Каиды" в Афганистане, абсолютно невозможно. Это факт. Честно говоря, эта часть стала для меня открытием", - подчеркнула Захарова.

RT на протяжении долгого времени рассказывал о деятельности USAID во многих странах мира. Например, в сентябре 2023 года агентство озаботилось "защитой" данных граждан Молдавии от "иностранных противников". В мае 2024-го стало известно о планах Госдепа при помощи USAID создать фонд для информационного противодействия "злонамеренному влиянию России в Африке".

В сентябре прошлого года организации предоставили $141 млн на финансирование "независимых СМИ" в Сербии и Северной Македонии для противодействия "давлению со стороны РФ". В декабре стало известно, что Вашингтон более чем в два раза увеличил финансирование "гражданских проектов" в Армении. Инициативы были в том числе направлены на "усовершенствование проведения выборов, а также на укрепление потенциала участников политических процессов".

В начале февраля 2025-го глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что Агентством США по международному развитию "заведовала кучка полоумных радикалов". Также был опубликован список нелепых трат USAID. При этом под руководством главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска был запущен процесс ликвидации организации.

* "Правый сектор" - украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и террористическим и запрещенное на территории России (решение Верховного суда РФ).

** "Аль-Каида" - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Источник - RT на русском
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