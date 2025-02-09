Правительство Казахстана выступило с новым предложением по ставке налога на добавленную стоимость (НДС)

01:57 11.02.2025

Ставка по НДС: правительство выступило с новым предложением



Правительство Казахстана выступило с новым предложением по ставке налога на добавленную стоимость (НДС). Предложенная дифференциация ставок составляет: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов и освобождение, сообщает Zakon.kz.



Согласно данным пресс-службы главы правительства, дифференцированная ставка НДС была обсуждена сегодня, 10 февраля 2025 года, на встрече с представителями бизнеса в Астане.



